¡ØCLASSY.¡Ù£¹·î¹æÈ¯Çä¡¿»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬½éÉ½»æ¡¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡¿TAG SEARCH¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬Èà»áÌò¤Ë¡¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÊÌºýÉÕÏ¿¡¿¥«¥Ã¥×¥ëÆÃ½¸¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤2¿Í¡×
É½»æ¡¿»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó
¡ÒTOPIC£±.¡Ó»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬É½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡ØCLASSY.¡Ù9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·ëº§È¯É½¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥Ú¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á´ë²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¾ÉÊ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥ê¥ó¥°¤«¤é¥¦¥©¥Ã¥Á¤Þ¤Ç°ìÀ¸Êª¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ó¤¿¤¤±Ê±ó¤Îµ±¤¤ò»ý¤Ä²¦Æ»¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒTOPIC£².¡Ó¡Ú¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿Èà¤È½é¤á¤Æ¤Î³¹¥Ö¥é¥Çー¥È¡Û
¶õ¤¬°«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤âÇ®¤¤É÷¤¬¥¹¥«ー¥È¤òÄÌ¤ëµ¨Àá¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤ÏâÁ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÈà¡£³«¸ý°ìÈÖ¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤Ê¤ó¤Æ¿á¤ÃÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª
º£·î¤Î¡Ö¡ôTOKYOÎø¤¹¤ë1¸®ÌÜ¡×¤ÏÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤È²Æ¤ÎÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤«¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃ¦¤¤¤À»þ¤Ë¡ØÍÂ¤«¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍýÁÛ¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡ÒTOPIC£³.¡Ó¡ÚTAG SEARCH¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬Èà»áÌò¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Û
timelesz project¤Ë½Ð±é¤·À¤´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢TAG SEARCH¤ÎÁ°ÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡ØCLASSY.¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
µ¤¼è¤é¤º¤Ë¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ùー¥«¥êー¤Ç¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê"Èà»á´¶"¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÒTOPIC£´.¡Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊÌºýÉÕÏ¿¤Ä¤¡ª¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤2¿ÍÊë¤é¤·¡×
Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È――¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤â¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÏÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸²È¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¥â¥Î¤ä¥³¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¦¡¢ÍýÁÛ¤Î"Êë¤é¤·"¤ò1ºý¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØCLASSY.¡ÙÅª¥Ùー¥·¥Ã¥¯Ì¾ÉÊ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÆ±À¤Âå¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÉô²°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡ª¤ÊÊÝÂ¸ÈÇ¤ÎÊÌºýÉÕÏ¿¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÒTOPIC£µ.¡ÓÆÃ½¸¡ÚCLASSY.¥«¥Ã¥×¥ëÂçÆÃ½¸¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤2¿Í¡×¡Û
¥¹¥Æ¥Ç¥£¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤À¤±¤ì¤É¡¢Êë¤é¤·¤ä¼ñÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð»Ä¶È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇãÊª¤äÈþÍÆ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¿Æü¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ½µËö¤Ï2¿Í¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
£±¡Ü£±¡¢¼«Î©¤·¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼«Í³¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë³Ú¤·¤µ¤òÎ¾ÊýÌ£¤ï¤¨¤ë"º£"¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¤ªÂ·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤äÈà¤Î¾åÃå¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤Î¤«¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤äËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ì¤¬¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¡£
2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÊë¤é¤·¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚ²°ÇÃ¿ðµ¨
°° °Ô¿á¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ
Æ£°æ¥µ¥Á
¡ú¡ØCLASSY.¡Ù£¹·î¹æ¤Ï£··î28Æü(·î)È¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡ú
9·î¹æ¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡ÒAmazon¡Ó
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGYDDK4N
¡Ò¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ó
https://7net.omni7.jp/detail/1261444767
¡Ò³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ó
https://books.rakuten.co.jp/rb/18303575/
¡ÒHMV¡õBOOKS online¡Ó
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16077803
¡Òkokode¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ó
https://books.kokode.jp/products/detail.php?product_id=4302710
¡Ú¡ØCLASSY.¡Ù¤È¤Ï¡Û
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢―¿ÍÀ¸¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢°ìÈÖÇº¤à¤«¤é°ìÈÖ³Ú¤·¤¤―¡£
¥¢¥é¥µーÀ¤Âå¤¬¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò°ìÃÊ¾å¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÌ¾ÉÊ¡×¤ä¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢
¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡×¡ÄÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢º£¥É¥¤ÎÆ¯¤¯¥¢¥é¥µー½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
CLASSY.ONLINE¡ü https://classy-online.jp/(https://classy-online.jp/)
Instagram¡ü @classy_mag_insta
X¡ü @classy_online
TikTok¡ü @classymagazine