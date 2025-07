デル・テクノロジーズ、Dell Pro MaxシリーズのAI対応ノートパソコン6製品を発売

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚 俊彦、以下、デル・テクノロジーズ URL:https://www.dell.com/ja-jp)は、法人向けの高性能パソコンであるDell Pro Maxシリーズの6製品「Dell Pro Max 14/16 Premiumノートパソコン」「Dell Pro Max 16/18 Plusノートパソコン」「Dell Pro Max 14/16ノートパソコン」を発売しました。

これらのAI対応ノートパソコンは、最新のNVIDIA RTX PRO(TM) Blackwell世代のGPUを搭載し、卓越したパワーを実現しつつポータビリティーと最先端のデザインを兼ね備えています。また、業界を変革するパワーユーザー、エンジニア、クリエイター、AI開発者向けに設計されており、最も要求の厳しいAIワークフローを処理するだけでなく、パフォーマンスと創造性の新基準を打ち立てます。

グローバルにおけるワークステーション リーダー[*1]として、デル・テクノロジーズは妥協のない設計を追求しています。信頼性、構成可能性、パフォーマンスは単なる機能ではなく、基盤そのものという考えのもと、プロフェッショナルが最も重要かつ影響力のある作業をこなすための頼れるツールを提供しています。

「Dell Pro Max 14/16 Premiumノートパソコン」 ポータビリティーと卓越したパフォーマンスの融合

モビリティー、スタイル、パフォーマンスを兼ね備え、モダンなデザインと高度な機能性を提供します。デザインとパフォーマンスの双方を重視するユーザー向けに設計されており、Dell Pro Maxシリーズのラインアップの中で最もデザイン性に優れたモデルです。

14インチおよび16インチのモバイル ワークステーションとして世界最小のフットプリント[*2]を備えており、クリエイティブなスタジオを持ち運ぶことができるため、デザイン、編集、イノベーションを、インスピレーションが湧いた時に実現できます。さらに、洗練されたデザインに加え、モバイル ワークステーションにおいて初となる4KタンデムOLEDディスプレイを搭載(16インチ モデルのみ)[*3]しているため、プロジェクトの企画やコラボレーション、プレゼンテーションに最適で、シャープかつダイナミックな映像表現により、コンテンツを鮮やかに映し出します。また、4KタンデムOLEDディスプレイはVESA DisplayHDR TrueBlack 1000認証を受けており、非常に深みのある黒を実現し、美しいビジュアルを提供します。クリエイティブなアイデアを発表する際も、エンジニアリング プランを共同作業する際も、すべてのディテールが画面上で輝きます。

ポータブルなデザインでありながら、パフォーマンスにも妥協しない設計です。NVIDIA RTX(TM) PRO 3000 Blackwell Laptop GPUと最大45WのIntel(R) Core(TM) Ultra 9 285Hプロセッサーを搭載し、14インチ モデルで19%、16インチ モデルでは23%のグラフィックス性能向上を実現しました[*4]。そのため、動画編集やデータ分析を行う際も、すべてのタスクがスムーズに動作します。

「Dell Pro Max 16/18 Plusノートパソコン」 比類なきモバイルパワー

複雑な作業やデータ集約型タスクに対応するため、モバイル フォームファクターでデスクトップ並みの最大限のパワーを提供します。16インチおよび18インチの広々としたディスプレイ オプションを備えているため、マルチタスク、クリエイティブ デザイン、詳細な分析に最適な広い作業領域と卓越したパフォーマンスを両立しています。

NVIDIA RTX(TM) PRO 5000 Blackwell GPU、最大55WのIntel(R) Core(TM) Ultra 9 285HXプロセッサー、最大16TBのストレージ容量を搭載した「Dell Pro Max 16/18 Plus」は、最も要求の厳しい作業負荷にも対応するよう設計されており、前世代製品と比較して、16インチ モデルで53%、18インチ モデルでは44%のグラフィックス性能向上を実現します[*5]。このパワーにより、AIモデリングやトレーニング、複雑なシミュレーション、大規模なデータ分析など、計算負荷の高いプロジェクトをスムーズに進行させるスピードとパワーを提供します。

これらを可能にしているのが、先進的なサーマル テクノロジーです[*6]。Dell Pro Max Plusは、リソース集約型の作業を処理している間でも温度を低く保ちながら、全体のパフォーマンスを最大36%向上させます[*7]。今年登場するCAMM2メモリーと最大256GBの容量モジュールにより、AI開発者や特殊用途のユーザーは、より要求の厳しい作業負荷に対応できます。これにより、パワーとインテリジェントなデザインが融合し、可能性の限界を押し広げます。

「Dell Pro Max 14/16ノートパソコン」 日常の信頼性をさらに向上

Dell Pro Maxラインアップのエントリー モデルとして創造性と効率性のバランスを求めるユーザーにとって最適な選択肢です。軽めの作業負荷向けに設計され、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。14インチおよび16インチのディスプレイ オプションを備え、重量は14インチ モデルでわずか1.79kgのため、生産性をどこへでも持ち運ぶことができます。また、14インチ モデルで最大18時間、16インチ モデルでは最大20時間の長時間バッテリー駆動を誇ります[*8]。

「Dell Pro Max 14/16ノートパソコン」は、コンパクトでポータブルなサイズながら、十分なパフォーマンスを発揮します。AMD Ryzen AIプロセッサーを搭載したDell Pro Maxのラインアップで初となるCopilot+ PCとして、NPUで50+ TOPSを実現し、AIを活用した独自の体験を提供します。また、最大45WのIntel(R) Core(TM) Ultra 9 285Hプロセッサーや572 AI TOPSを備えたNVIDIA RTX(TM) PRO 2000 Blackwell世代GPUを搭載できるため、前世代製品と比較して、14インチ モデルで36%、16インチ モデルでは33%の性能向上を実現しています[*9]。デザイン アプリケーションの駆動、大規模なExcelファイルのサポート、2D/3Dモデルの作成が可能です。

パワーユーザー、財務アナリスト、新進クリエイターに最適な「Dell Pro Max 14/16ノートパソコン」は、妥協のない信頼性を提供します。

未来志向のイノベーション

Dell Pro Maxは、世界で最もセキュアな法人向けAI PCとして基準を打ち立てています[*10]。高度なセキュリティー機能を備えており、AIワークロードがデバイス上で実行されるため、機密データはローカルに保持され、外部からの脅威に対するリスクが軽減されます。また、デル・テクノロジーズの管理ツールにより、IT管理者は容易に管理することができます。

さらに、これらの新製品は、循環型イノベーションおよびサービスに対するデル・テクノロジーズの取り組みを実現しています。リサイクル マグネシウム、ポスト コンシューマー リサイクル プラスチック、バイオベース プラスチック、リサイクル海洋プラスチック、リサイクルおよび低排出アルミニウムを使用して製造されています[*11]。また、業界初のモジュラーUSB-Cポート(Dell Proポートフォリオでも利用可能)を搭載と[*12]、耐久性の向上により、修理を簡素化します。さらに、Dell Pro Max Plusのアクセスが容易になったサービスドアにより、コンポーネントのアップグレードが容易になりました。

ラインアップ全体でWindows 11を採用しており、セキュリティー強化と、PCに求められるモダンなコンピューティング体験を提供します。また、WindowsのCopilotによるAIコンパニオンが生産性を向上させます。

製品ページ

- 「Dell Pro Max 14 Premiumノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-ma14250-laptop)」- 「Dell Pro Max 16 Premiumノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-ma16250-laptop)」- 「Dell Pro Max 16 Plusノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-mb16250-laptop)」- 「Dell Pro Max 18 Plusノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-mb18250-laptop)」- 「Dell Pro Max 14ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-mc14255-laptop)」- 「Dell Pro Max 16ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-mc16255-laptop)」

※販売価格やスペック等の詳細については、製品ページをご参照ください。

1 Based on IDC Worldwide Quarterly Workstation Tracker, Feb 7, 2025 - Units.

2 Based on internal review of Dell, HP and Lenovo workstation in market. February 2025.

3 Based on internal review of Dell, HP and Lenovo workstation in market. February 2025.

4 Based on internal testing of the Dell Pro Max 14 Premium and Dell Precision 5490, May 2025. Based on internal testing of the Dell Pro Max 16 Premium and Dell Precision 5690, May 2025.

5 Based on internal testing of the Dell Pro Max 16 Plus and Dell Precision 7680, May 2025. Based on internal testing of the Dell Pro Max 18 Plus and Dell Precision 7780, May 2025.

6 Dell Pro Max Plus notebooks have the most advance patented thermal technology in Dell mobile workstations.

7 Based on internal testing of the Dell Pro Max 16 Plus and Dell Precision 7680, May 2025. Based on internal testing of the Dell Pro Max 18 Plus and Dell Precision 7780, May 2025.

8 Based on internal evaluation of the new Dell Pro Max 14. Battery times vary based on usage and configurations, May 2025. Based on internal evaluation of the new Dell Pro Max 16. Battery times vary based on usage and configurations, May 2025.

9 Dell Pro Max 14: Based on internal evaluation of the new Dell Pro Max 14 and the previous generation, Precision 3490, February 2025. Dell Pro Max 16: Based on internal evaluation of the new Dell Pro Max 16 and the previous generation, Precision 3591, February 2025.

10 Based on Dell internal analysis, October 2024. Applicable to PCs on Intel processors. Not all features available with all PCs. Additional purchase required for some features. Validated by Principled Technologies. A comparison of security features, April 2024.

11 Dell Pro Max Premium: Based on internal analysis, January 2025. Recycled cobalt applies to the 72whr and 96whr battery.

30% post-consumer recycled plastic in the speaker housing and 98% post-consumer recycled plastic in the battery frame, 90% recycled magnesium in the bottom cover, 75% recycled aluminum and 25% low emissions recycled aluminum in the top cover and palmrest and 50% recycled cobalt in the battery. Dell Pro Max Plus: Based on internal analysis, January 2025. 90% recycled magnesium in the top and bottom covers, 30% post-consumer recycled plastic in the palmrest and SSD holder, 50% recycled cobalt in the battery (96 whr) and 46% bio-based plastic bottom bumpers. Dell Pro Max: Based on internal analysis, December 2024. 50% post-consumer recycled plastic in the bezel, palmrest innerframe, 30% in the top cover, bottom cover and speaker housing, 50% recycled cobalt in the 64whr, 72whr and 96whr batteries, 42% bio-based plastic bottom bumpers and 21% bio-based plastic in the top and bottom covers, 28% recycled ocean-bound plastic in the fan housing and 20% reclaimed carbon fiber in the top and bottom covers.

12 World’s first workstations built with a modular USB-C port secured by screws, improving durability and enabling easier repairs. Applies to Dell Pro Max and Dell Pro Max Plus workstations launching in 2025. Based on internal analysis, November 2024. New USB-C port design is a screwed-on connection for easier repairs and improved durability. Read warranty information for USB-C port replacement instructions.

