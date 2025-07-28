第3の家族は認定NPO法人になりました
NPO法人第3の家族（所在地：神奈川県横浜市、理事長：奥村春香）は、2025年7月11日付で横浜市より「認定NPO法人」として正式に認定されました。
これにより、当法人へのご寄付が税額控除の対象となり、個人・法人問わず、寄付者の皆さまにとってより負担の少ないかたちでのご支援が可能となります。
現在、公式ウェブサイトや寄付ページなどの表記修正を順次対応中です。
団体概要
特定非営利活動法人第3の家族は、はざまの少年少女（支援制度から取りこぼされる若年層）を対象に、「寄り添わない支援」を行う団体です。
はざまの少年少女が、自ら道を切り拓き、自分の人生を歩める社会を目指しています。
掲示板「gedokun」（https://daisan-kazoku.net/gedokun）
情報サイト「nigeruno」（https://daisan-kazoku.net/nigeruno）
調査事業「家庭環境デー タ」（https://katei-data.daisan-kazoku.net/）
イベント 「裏母の日」（https://daisan-kazoku.com/service/urahaha）
イベント「音楽ライブ」（https://daisan-kazoku.com/service/daisan-live）
【代表】奥村春香
【法人設立日】2023年3月23日
【活動拠点】全国（オンライン）・東京・神奈川
【住所】神奈川県横浜市中区相生町三丁目61番地泰生ビル2階
【受賞歴】Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023・横浜市男女共同参画貢献表彰など
【団体公式サイト】https://daisan-kazoku.com
【利用者数】gedokunユーザー月間5,000人
本件に関するお問い合わせ先
特定非営利活動法人 第3の家族
メールフォーム：https://daisan-kazoku.com/contact