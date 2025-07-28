【締め切り迫る！最大＼50,000お得】USCPA講座「総合本科生」キャンペーン7/31終了！ 資格の学校TAC
TAC USCPA講座 夏の特割キャンペーン
夏の特割キャンペーン概要
期間：～7月31日（木）
夏の特割キャンペーン：通常受講料から\10,000割引（7/31まで）
他資格受験者割引：対象資格の受験履歴がある方は最大\50,000割引（7/31まで）
他資格受験者割引の対象資格
日商簿記（3級、2級、1級）、公認会計士、税理士、
ファイナンシャルプランナー（3級以上）、
TOEIC(R) L&R TEST、ITパスポート以上のIT資格、
EA、USCMA、CIA
対象コース：「総合本科生（Ver7.0 - 新カリキュラムコース）」
初学者向け、標準学習期間1年（受講有効期限3年）
受講形態：Web通信／通学ビデオブース（水道橋校・八重洲校）
夏の特割キャンペーン受講料：\390,000～（通常より\10,000オフ）
他資格受験者割引キャンペーン受講料：\350,000～（通常より\50,000オフ）
▼キャンペンーン詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_sougou_camp.html
▼総合本科生の特徴を詳しくチェック
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_crs_sougou.html
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《資格の学校TACUSCPA講座 公式SNS情報》
■X(Twitter) 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai
■X(Twitter) 国際資格（講師のつぶやき）URL： https://x.com/uscpa_teacher
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/