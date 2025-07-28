【締め切り迫る！最大＼50,000お得】USCPA講座「総合本科生」キャンペーン7/31終了！　資格の学校TAC

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TAC株式会社

TAC USCPA講座　夏の特割キャンペーン

夏の特割キャンペーン概要

期間：～7月31日（木）



夏の特割キャンペーン：通常受講料から\10,000割引（7/31まで）


他資格受験者割引：対象資格の受験履歴がある方は最大\50,000割引（7/31まで）


他資格受験者割引の対象資格


日商簿記（3級、2級、1級）、公認会計士、税理士、


ファイナンシャルプランナー（3級以上）、


TOEIC(R) L&R TEST、ITパスポート以上のIT資格、


EA、USCMA、CIA




対象コース：「総合本科生（Ver7.0 - 新カリキュラムコース）」


　初学者向け、標準学習期間1年（受講有効期限3年）


　受講形態：Web通信／通学ビデオブース（水道橋校・八重洲校）


　夏の特割キャンペーン受講料：\390,000～（通常より\10,000オフ）


　他資格受験者割引キャンペーン受講料：\350,000～（通常より\50,000オフ）



▼キャンペンーン詳細


https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_sougou_camp.html



▼総合本科生の特徴を詳しくチェック


https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_crs_sougou.html



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https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html




《資格の学校TACUSCPA講座　公式SNS情報》

■X(Twitter) 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai


■X(Twitter) 国際資格（講師のつぶやき）URL： https://x.com/uscpa_teacher



《会社概要》


会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田敏男


設 立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業


本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/