Åß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Ë¥»¥³¤ÎÁÇ´é¡£Áí»ÙÇÛ¿Í¡¦»³îµ¤¬¸ì¤ë¡ÈÎÐ¤Îµ¨Àá¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ©Àï

国内外で約80ホテルを展開するオークラ ニッコー ホテルズ。「ニッコースタイルニセコ HANAZONO」は、同グループ唯一のライフスタイルホテル「Nikko Style」ブランドのホテルとして、2024年12月、北海道・ニセコHANAZONOリゾートに誕生しました。

開業準備から携わったのは、10年以上にわたりニセコのホテルで総支配人を務めてきた山邉 知幸。ニセコエリアのスペシャリストとも言える山邉は、世界的なウィンターリゾートとして知られる同エリアの本当の魅力は、グリーンシーズンにこそあると語ります。

本ストーリーでは、山邉の目を通して「ニッコースタイルニセコ HANAZONO」に込められた想いと、自然と文化が交錯するニセコエリアという土地が見せる、夏の素顔に迫ります。











ニッコースタイルニセコ HANAZONO

総支配人 山邉 知幸

【略歴】東京、大阪、パリ、アトランタなどのホテルで35年間にわたって勤務。世界的なホテルチェーンの宿泊部門や営業部門を率い、ニセコエリアではヒルトンニセコビレッジや東山ニセコビレッジ・リッツカールトンリザーブで総支配人を計10 年以上務めた。ニッコースタイルニセコ HANAZONOでは、開業準備室から手腕を振るい、2024年12月の開業とともに総支配人に就任。





通年型リゾートで、デスティネーションホテルを目指す

ニッコースタイルニセコ HANAZONOは、ニセコアンヌプリの裾野に広がるスキーエリア「ニセコユナイテッド」の一つ、ニセコHANAZONOリゾートに隣接するロケーションに誕生しました。周辺にはホテルやコンドミニアムが点在し、世界トップクラスのパウダースノーを求めて、毎冬多くの観光客が世界中から訪れます。





オークラ ニッコー ホテルズが展開するライフスタイルホテルブランド「Nikko Style」は、“新しい旅のスタイルや体験を求める人々を魅了するホテル”をコンセプトに、2020年に名古屋で1号店を開業しました。

続く2軒目として選ばれたのは、世界的な知名度を誇り、常に国内外から注目を集めるニセコ。ブランドの認知をさらに広げるうえでも、この話題性豊かな地は、「Nikko Style」の世界観を体現する場所として理想的なロケーションでした。





“Japow(ジャパウ)”と称されるパウダースノーに象徴される冬の魅力はもちろん、雄大な羊蹄山やニセコ連峰に抱かれた夏のニセコエリアでは、登山やトレッキング、カヌー、ラフティング、ゴルフなど、四季折々のアウトドア体験が楽しめます。中でもニセコHANAZONOリゾートでは、スノーシーズンと並ぶグリーンシーズンの魅力発信にも注力。季節ごとに表情を変える自然と一体となりながら、年間を通してこの地ならではの豊かさを体感できる旅の目的地(デスティネーション)となるホテル作りを目指しています。











スーペリアクラブツイン





ニセコという土地で五感を潤す滞在を提供するホテルが伝える“もう一つの顔”

Nikko Styleは、“Your Stay, Your Style”をメッセージに掲げ、旅を通じて新たな価値観や出会いを楽しみ、自分らしく過ごせる滞在を提案するホテルです。旅の目的やスタイルが多様化するなかで、型にはまらない自由で心地よい旅のあり方を提案したい、そのような思いから生まれました。





ニセコ地区は、世界的なスノーリゾートとして知られ、特に冬はインバウンドを中心に活況を呈します。パウダースノーを求めるインバウンド効果で国際的に認知される地位を確立してきましたが、その一方で、春から秋にかけての「グリーンシーズン」の魅力は、広く知られていませんでした。





総支配人を務める山邉は、ニセコで10年以上にわたりホテルの運営に携わる中で、「冬のイメージが強いニセコだが、緑が息づく季節の良さも届けていきたい」と、徐々に感じるようになったといいます。羊蹄山に抱かれた静けさ、風に揺れる高原の草花、地元の人々の暮らしとともにある豊かな自然。そのような“夏のニセコエリア”を、多くの人に体験してもらいたいと考えてきたといいます。





また、冬がインバウンド中心であるのに対し、グリーンシーズンは日本のお客様が中心となるため、求められるおもてなしのあり方も変化します。それぞれのお客様が「自分らしく過ごせる旅」を叶えられるよう、ホテルでは五感を通じた体験を重視。オリジナルのアロマや音楽、アメニティ、四季を感じるインテリアなどを取り入れ、さらに第六感をも潤すような滞在を目指しています。





加えて、北海道発のアパレルブランド「TNOC hokkaido」のユニフォームや、後志地域のプロダクトを扱う「LOOP」が手がけるショップ「The Shop by LOOPSTYLE」を併設するなど、“Made in Hokkaido”の魅力も発信。

こうした取り組みを重ねることで、ニセコという地で展開するNikko Styleならではの価値が、より明確になっていったのです。







羊蹄山とひまわり畑





“滞在の目的地”として、ホテルが果たす役割

冬は、多くのゲストが朝からスキー場へ向かい、夕方にはホテルへ戻るというスタイルが定着しています。極上のパウダースノーを求める滞在は、言わば“スキーを中心に据えた旅”。

その一方で、グリーンシーズンは過ごし方がまったく異なります。

豊かな自然に囲まれた夏は、ホテルを拠点に「土地そのもの」を楽しむ旅。大地の恵みを味わい、アクティビティを満喫し、ローカル文化とふれあい、そのすべてが目的となり得るのです。

そのような季節ならではの魅力を伝えるべく、ホテルとしても新たなチャレンジを始めました。2025年夏には、隣接するニセコHANAZONOリゾートの人気アクティビティ、没入型の光のアート『マウンテンライツ』やパノラマ景色が目の前に広がる『サマーゴンドラ』などの自然体験と組み合わせたグリーンシーズン限定の宿泊プランを展開。さらに、ペットとの旅のニーズに応えるべく、愛犬と一緒に滞在できる「Your Stay, Your Style, Your VIP (Very Important Pet)」も新たにスタートさせました。





プラン開発にあたっては、国内ゲストのニーズや過ごし方をスタッフで分析。特にグリーンシーズンはファミリー層やペット同伴の旅行者が多く、アウトドアや滞在中の自由度を重視する傾向があります。そうした旅のスタイルに応えることで、当ホテルらしい過ごし方の提案が可能になりました。

また、スタッフ体制も柔軟に対応。多国籍なチームだからこそ、言語・文化・背景の異なるゲストにも幅広く対応でき、国内外問わず安心して“自分らしい旅”を楽しめる環境づくりが進んでいます。

季節の変化に寄り添いながら、ホテル自体が“デスティネーション”となることが、ニッコースタイルニセコ HANAZONOの目指す理想形なのです。





・夏に向けた新宿泊プランとレストランメニューを発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003762.000002213.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003762.000002213.html )

・愛犬と宿泊できる新プラン「Your VIP」を6月17日より販売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003857.000002213.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003857.000002213.html )











HANAZONOサマーゴンドラ





もっと飛躍できる。地域とともに、ホテルも成長を続ける

グリーンシーズンにおけるニセコの魅力を伝える試みは、まだ始まったばかり。自然とともにあるこの土地の豊かさを、どのようにすればもっと多くの人に届けられるのか、その問いへの挑戦はこれからも続いていきます。





『ニッコースタイルニセコ HANAZONOは、天然温泉をはじめ、レストラン、カフェ・バー、クラブラウンジにフィットネスジムなど、滞在そのものを豊かにする設備を備えています。旅の目的地として、そして旅の途中の“心が還る場所”として、季節ごとに異なる魅力を感じていただけるホテルでありたいと考えています。

グリーンシーズンを通じてこの地域を訪れた方には、自然の豊かさだけでなく、食、文化、人との出会いを含めて、この土地が持つ“奥行き”を五感を通じて感じてもらえるはずです。ホテルもその体験の拠点として、もっと存在価値を高めていきたいと考えています』

それが、10年以上ニセコエリアに関わってきた自身の役割だと山邉は語ります。





冬だけではない、夏だけでもない。四季の変化に寄り添いながら、地域とともに歩みを進めるニッコースタイルニセコ HANAZONOの試みはこれからも続きます。







「ニッコースタイルニセコ HANAZONO」外観





ニッコースタイルニセコ HANAZONOについて

2024年12月に開業した当ホテルは、国内2軒目のNikko Styleブランドホテル。“Your Stay, Your Style”を掲げ、五感で楽しむ多彩な体験と自由な過ごし方をご提案します。目の前に広がるニセコHANAZONOリゾートでのアクティビティにも最適なロケーション。全234室の客室に加え、レストラン、天然温泉、ジム、クラブラウンジ、DJブース、バンケットなど充実の施設を完備しています。

公式サイト:https://nisekohanazono.nikkostyle.jp/