【夏休み限定】『仮面ライダーガヴ』×「HADO」コラボが全国に登場！
普段はHADO常設店舗でしか遊べない『仮面ライダーガヴ×HADO』が、この夏休み限定で全国の特設会場にも登場！
ここでしか味わえないAR体験を親子や友だち同士で楽しもう！
映画公開に合わせた「入場者特典GETでお出かけキャンペーン」の対象店舗やイベントも！
おでかけ先でお菓子でグラニュートを攻撃し、戦おう！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P9NjiLNqMk8 ]
プロモーション動画
体験内容
イベント会場によって内容に変更がある場合がございます。詳しくは特設ページをご確認ください。
特設ページリンク(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/)
開催会場
全国各地で実施中！
イベント会場によってや日程・参加特典・グッズが異なります。
詳しくは「実施店舗一覧(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/#shop)」をご確認ください。
【東北】
イベント名：シベールファクトリーメゾン HADO ARバトルフェス
実施場所：山形県山形市蔵王松ケ丘2-1-3 シベールファクトリーメゾン
【関東】
イベント名：チャレンジマッスル 2025
実施場所：東京都町田市立総合体育館東京都町田市南成瀬5-12
※2025年7月29日(火) 単日実施
イベント名：RED° TOKYO TOWER 仮面ライダーガヴ×HADO
実施場所：東京都港区芝公園4-2-8 TOKYO TOWERフットタウン内3F-5F
※別途入場料が必要
中部
イベント名：浜名湖パルパル 仮面ライダーガヴ×HADO 体験会
実施場所：静岡県浜松市中央区舘山寺町1891 浜名湖パルパル センターハウス1階
近畿
イベント名：GiGOフレスポ東大阪 仮面ライダーガヴ×HADO 体験会
実施場所：大阪府東大阪市稲田新町３丁目９－６４ フレスポ東大阪2階
イベント名：枚方ビオルネに 「仮面ライダーガヴ』×「HADO」がやってくる！
実施場所：大阪府枚方市岡本町７－１ 枚方ビオルネ 4F特設会場
イベント名：GiGOつかしん 仮面ライダーガヴ × HADO 体験会
実施場所：兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８－１グンゼ タウンセンター つかしん ひがしまち３F
入場者特典GETでお出かけキャンペーン
HADOは「お出かけキャンペーン」対象！
キャンペーンページリンク(https://gavv-gozyuger-25movie.com/)
対象店舗・イベントは「実施店舗一覧(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/#shop)」の備考をご確認ください。
普段はHADO常設店舗でしか体験できないコラボが、おでかけ先でも楽しめます。
「今しか体験できない！」限定イベントを、ぜひご家族やお友だちと体験してください！