【夏休み限定】『仮面ライダーガヴ』×「HADO」コラボが全国に登場！

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株式会社meleap

普段はHADO常設店舗でしか遊べない『仮面ライダーガヴ×HADO』が、この夏休み限定で全国の特設会場にも登場！


ここでしか味わえないAR体験を親子や友だち同士で楽しもう！


映画公開に合わせた「入場者特典GETでお出かけキャンペーン」の対象店舗やイベントも！



おでかけ先でお菓子でグラニュートを攻撃し、戦おう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P9NjiLNqMk8 ]

プロモーション動画



体験内容

イベント会場によって内容に変更がある場合がございます。詳しくは特設ページをご確認ください。


特設ページリンク(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/)






開催会場

全国各地で実施中！


イベント会場によってや日程・参加特典・グッズが異なります。
詳しくは「実施店舗一覧(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/#shop)」をご確認ください。



【東北】

イベント名：シベールファクトリーメゾン　HADO ARバトルフェス


実施場所：山形県山形市蔵王松ケ丘2-1-3　シベールファクトリーメゾン


【関東】

イベント名：チャレンジマッスル 2025


実施場所：東京都町田市立総合体育館東京都町田市南成瀬5-12


　　　　　※2025年7月29日(火)　単日実施



イベント名：RED° TOKYO TOWER 仮面ライダーガヴ×HADO


実施場所：東京都港区芝公園4-2-8 TOKYO TOWERフットタウン内3F-5F


　※別途入場料が必要



中部

イベント名：浜名湖パルパル 仮面ライダーガヴ×HADO 体験会


実施場所：静岡県浜松市中央区舘山寺町1891　浜名湖パルパル　センターハウス1階



近畿

イベント名：GiGOフレスポ東大阪 仮面ライダーガヴ×HADO 体験会


実施場所：大阪府東大阪市稲田新町３丁目９－６４　フレスポ東大阪2階



イベント名：枚方ビオルネに 「仮面ライダーガヴ』×「HADO」がやってくる！


実施場所：大阪府枚方市岡本町７－１　枚方ビオルネ 4F特設会場



イベント名：GiGOつかしん 仮面ライダーガヴ × HADO 体験会


実施場所：兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８－１グンゼ タウンセンター つかしん ひがしまち３F





入場者特典GETでお出かけキャンペーン

HADOは「お出かけキャンペーン」対象！




キャンペーンページリンク(https://gavv-gozyuger-25movie.com/)


対象店舗・イベントは「実施店舗一覧(https://hado-official.com/collab/kamen-rider-gavv/#shop)」の備考をご確認ください。



普段はHADO常設店舗でしか体験できないコラボが、おでかけ先でも楽しめます。


「今しか体験できない！」限定イベントを、ぜひご家族やお友だちと体験してください！