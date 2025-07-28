レンタルキッチンの「HBキッチン中目黒」夏のキャンペーン2025｜利用料20%OFF!!

有限会社 HBデザインキッチンA

HBキッチン中目黒は、中目黒にある時間貸しのレンタルキッチンです。プロ仕様の充実した設備で飲食店営業、そうざい製造業、菓子製造業を取得しています。



開催期間：2025/8/1～9/30

内容：期間中、キッチンA・キッチンB・包装室の利用料が20%OFF!!

場所：HBキッチン中目黒東京都目黒区上目黒4-9-12

お申し込み方法：HBキッチン中目黒は登録制となっております。詳しくは、当店ホームページをご確認いただくき、お問い合わせください。

公式ホームページ：https://hb-kitchen.tokyo/(https://hb-kitchen.tokyo/flow/)

お問い合わせ先：contact@hb-kitchen.tokyo

運営：有限会社 HBデザイン

キッチンB包装室