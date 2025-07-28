『2025 TAEMIN ARENA TOUR ′Veil′』神奈川・佐賀・静岡公演 本日7月28日(月)18時よりプレイガイド先行1次(先着)受付開始！

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株式会社 J HARMONY

TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！


9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。



神秘性と幻想性を纏いながら、'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。


さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。


ぜひご期待ください。



神奈川・佐賀・静岡公演 本日7月28日(月)18時よりプレイガイド先行1次(先着)受付がスタート！




【公演タイトル】


2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'



【公演スケジュール】


■神奈川 / ぴあアリーナMM


2025年9月13日(土) 開場16:00/開演17:00


2025年9月14日(日) 開場15:00/開演16:00


2025年9月15日(月・祝) 開場14:00/開演15:00



■佐賀 / SAGAアリーナ


2025年9月20日(土) 開場16:00/開演17:00


2025年9月21日(日) 開場15:00/開演16:00



■静岡 / エコパアリーナ


2025年10月4日(土) 開場16:00/開演17:00


2025年10月5日(日) 開場15:00/開演16:00



■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY


2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00


2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00



■兵庫 / GLION ARENA KOBE


2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00


2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00



※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。


※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット料金】


■一般チケット


\13,800 (税込)



■プレミアムシート


\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)



※未就学児入場不可


※別途プレイガイドの手数料がかかります。



<プレミアムシートについて>


TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次を通じてチケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「プレミアムシート」へのFC限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。



※「プレミアムシート」の詳細は後日案内いたします。



【枚数制限】


1名様につき各公演2枚まで



【神奈川・佐賀・静岡公演 プレイガイド先行1次お申し込み(抽選)】


■受付期間：2025年7月28日(月) 18:00～8月13日(水)23:59
https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/　



【その他販売スケジュール】


※公演会場によってチケット販売スケジュールが異なります。



≪神奈川 / ぴあアリーナMM、佐賀 / SAGAアリーナ、静岡 / エコパアリーナ≫


プレイガイド先行2次(先着)
受付期間：2025年8月18日(月) 18:00～8月31日(日) 23:59



FC限定アップグレード受付(抽選)
受付期間：2025年8月27日(水)18:00～8月31日(日) 23:59



一般販売(先着)
受付期間：2025年9月4日(木)18:00～各公演前々日まで


※9/8(月)0:00～9/10(水)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。


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≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫


ファンクラブ先行2次(抽選)


受付期間：2025年8月14日(木) 18:00～8月24日(日)23:59


※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。



プレイガイド先行1次(先着)


受付期間：2025年9月1日(月) 18:00～9月18日(木)23:59



プレイガイド先行2次(先着)


受付期間：2025年9月23日(火・祝) 18:00～10月5日(日) 23:59



一般販売1次(先着)


受付期間：2025年10月8日(水)18:00～10月22日(水)23:59



FC限定アップグレード受付(抽選)


受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59



一般販売2次(先着)


受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで


※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。


※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。



■問い合わせ


TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局


support@taemin.jp　


平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。


x.com/TAEMIN_JPofficl