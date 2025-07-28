『2025 TAEMIN ARENA TOUR ′Veil′』神奈川・佐賀・静岡公演 本日7月28日(月)18時よりプレイガイド先行1次(先着)受付開始！
TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！
9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。
神秘性と幻想性を纏いながら、'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。
さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。
ぜひご期待ください。
神奈川・佐賀・静岡公演 本日7月28日(月)18時よりプレイガイド先行1次(先着)受付がスタート！
【公演タイトル】
2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'
【公演スケジュール】
■神奈川 / ぴあアリーナMM
2025年9月13日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年9月14日(日) 開場15:00/開演16:00
2025年9月15日(月・祝) 開場14:00/開演15:00
■佐賀 / SAGAアリーナ
2025年9月20日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年9月21日(日) 開場15:00/開演16:00
■静岡 / エコパアリーナ
2025年10月4日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年10月5日(日) 開場15:00/開演16:00
■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00
■兵庫 / GLION ARENA KOBE
2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00
2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■一般チケット
\13,800 (税込)
■プレミアムシート
\21,000 (税込)(一般チケット\13,800+アップグレード\7,200)
※未就学児入場不可
※別途プレイガイドの手数料がかかります。
<プレミアムシートについて>
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次を通じてチケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「プレミアムシート」へのFC限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。
※「プレミアムシート」の詳細は後日案内いたします。
【枚数制限】
1名様につき各公演2枚まで
【神奈川・佐賀・静岡公演 プレイガイド先行1次お申し込み(抽選)】
■受付期間：2025年7月28日(月) 18:00～8月13日(水)23:59
https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/
【その他販売スケジュール】
※公演会場によってチケット販売スケジュールが異なります。
≪神奈川 / ぴあアリーナMM、佐賀 / SAGAアリーナ、静岡 / エコパアリーナ≫
プレイガイド先行2次(先着)
受付期間：2025年8月18日(月) 18:00～8月31日(日) 23:59
FC限定アップグレード受付(抽選)
受付期間：2025年8月27日(水)18:00～8月31日(日) 23:59
一般販売(先着)
受付期間：2025年9月4日(木)18:00～各公演前々日まで
※9/8(月)0:00～9/10(水)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
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≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫
ファンクラブ先行2次(抽選)
受付期間：2025年8月14日(木) 18:00～8月24日(日)23:59
※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。
プレイガイド先行1次(先着)
受付期間：2025年9月1日(月) 18:00～9月18日(木)23:59
プレイガイド先行2次(先着)
受付期間：2025年9月23日(火・祝) 18:00～10月5日(日) 23:59
一般販売1次(先着)
受付期間：2025年10月8日(水)18:00～10月22日(水)23:59
FC限定アップグレード受付(抽選)
受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59
一般販売2次(先着)
受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで
※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
※「プレイガイド先行」で予定数に達した際は、「一般販売」が実施されない場合がございます。
■問い合わせ
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@taemin.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。
x.com/TAEMIN_JPofficl