2025年7月28日<<報道資料>>ソフォス株式会社ソフォス、2025年のGartner(R)エンドポイントプロテクションプラットフォーム分野のMagic QuadrantTMにおいてリーダーの1社に位置付けられる~ソフォス、16回連続でリーダー・クアドラントの1社と評価される~サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos(日本法人:ソフォス株式会社:東京都港区、 代表取締役社長 足立 達矢)は本日、2025年のGartner(R)エンドポイントプロテクションプラットフォーム(EPP)分野のMagic QuadrantTMにおいて、ソフォスが16回連続でリーダーの1社に位置付けられたことを発表しました。ソフォスは、2007年にこの分野の最初のレポートが公開されて以来、Gartner(R) エンドポイントプロテクションプラットフォーム(EPP)分野のMagic QuadrantTMレポートに継続して評価されています。市場をリードするソフォスのエンドポイントセキュリティソリューションには、Sophos Endpoint powered by Intercept X、Sophos Extended Detection and Response(EDR/XDR)、およびSophos Managed Detection and Response(MDR)が含まれます。ソフォスのエンドポイントセキュリティソリューションは、30万以上の企業から信頼を得ており、高度なリモートランサムウェア攻撃やアクティブアドバーサリーといった巧妙化するサイバー脅威から企業を保護しています。このソリューションは、脅威の状況に応じて保護レベルを動的に調整することで、攻撃者を自動的に妨害する、ソフォス独自の適応型の防御機能を備えています。ソフォスの製品管理部門のシニアバイスプレジデントであるKyle Falkenhagenは、次のように述べています。「ソフォスの強みは、侵害を未然に防ぐことを重視した予防優先の戦略にあります。この戦略は、攻撃が始まる前に阻止し、リアルタイムで防御を適応させ、最も重要な局面で検知と対応を強化するよう設計されています。競争の激しいエンドポイントセキュリティ市場において、16回連続で評価されたことは、グローバルな脅威や日々直面する攻撃に先手を打つ革新的なソリューションを継続的に開発してきた、ソフォスの揺るぎない取り組みの証と考えています」●ソフォスとセキュアワークスが保護、検知、対応の未来を切り拓く2025年2月にソフォスがセキュアワークスを買収したことを受け、2つの中核的なポートフォリオが相互の機能を補完しながら統合され、中小中堅企業から大規模企業までに対応する包括的なソリューションを提供できるようになりました。Secureworks Taegis XDRを使用している顧客は、追加費用なしでSophos Endpointを活用し、サイバー防御を強化できます。これにより、保護レベルと投資対効果の両方の向上が実現されます。セキュアワークスが統合されたことにより、新たにCounter Threat Unit(CTU)がSophos X-Opsの高度な脅威対応のためのジョイントタスクフォースに加わり、あらゆる顧客の防御を支える高度な脅威インテリジェンスがさらに強化されています。CTUは、ソフォスの高度なセキュリティテクノロジーと、広範なインテリジェンスネットワークおよびパートナーに支えられ、サイバー攻撃者の特定と追跡、異常な活動の分析において重要な役割を果たし、新たな攻撃手法や脅威、そして脅威環境の大きな変化についても明らかにしています。