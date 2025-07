QuestexのIHIF Asia、DBSとBooking.comの基調講演を発表

香港、2025年7月28日 /PRNewswire/ -- Questexの第2回国際ホスピタリティ投資フォーラム・アジア(International Hospitality Investment Forum Asia、IHIF Asia)は、DBSグループ・リサーチ中国/香港首席エコノミスト兼マネージング・ディレクターであるMo Ji氏と、Booking.comの北・南アジア太平洋地域ディレクターであるAnthony Lu氏が基調講演を行うことを発表しました。IHIF Asiaは、2025年9月17日から19日まで香港のリージェント香港で開催されます。

Ji博士は「世界経済の見通しと地政学的な変化:市場混乱と外資流入の動向に対応(Global Economic Outlook and Geopolitical Shifts: Navigating Market Disruptions and Inbound Capital Flows)」をテーマに、地政学的変化の影響、資本流入の流れ、ベトナム、カンボジア、タイなどアジア太平洋地域における貿易動向の変化や米国政策の影響がもたらす恩恵について考察します。

Lu氏は「アジアへの注目:アジア太平洋地域における消費者動向と観光動向の予測(Destination Asia: Forecasting Consumer Trends and Tourism Flows Across the Asia Pacific Region)」と題した講演を行い、アジア太平洋地域における国内旅行、地域内旅行、インバウンド旅行の流量と価値の予測について詳細に分析します。

投資機会に関する主要なセッションには、以下のものが含まれます:

CBREキャピタル・トークス:新たなサイクル、次世代:アジアの不動産市場の変化と資本の多様化における機会を捉える(CBRE Capital Talks: New Cycle, Next Generation: Seizing opportunities in Asia's real estate shift and capital diversification)

リターンの最大化:第三者運営会社とオーナーブランド提携の評価(Maximizing Returns: Evaluating Third-Party Operators and Owner-Brand Partnerships)

ホスピタリティの変革:CEOの視点から見た成長、イノベーション、持続可能性(Hospitality Disrupted: CEO Perspectives on Growth, Innovation & Sustainability)

アジェンダはこちらでご覧ください。

「Ji博士とAnthony Lu氏を当プログラムに招待でき、大変嬉しく思っています。2人には、世界でも最も魅力的なホスピタリティ市場の1つにおける投資機会を見極めるために、十分な情報に基づいた投資判断を行う上で必要な知見と戦略を、聴衆に提供していただきます」と、Questex Asiaの副社長であるIB Saravanan氏は述べました。

IHIF Asiaは、富裕層(HNWIs)、ファミリー・オフィス、政府系ファンド、プライベート・エクイティ・グループ、グローバル・ホテル・ブランド、先進的なオペレーター、そして有力なディベロッパーなど、ホスピタリティ投資コミュニティのトップ・プレイヤーを結集させる場です。

IHIF Asiaへのご参加登録はこちら。

メディア関係者のご登録については、Meryl Franzman(mfranzman@questex.com)までご連絡ください。

スポンサーシップに関するお問い合わせは、Andrew Walmsley(awalmsley@questex.com)までお問い合わせください。

LinkedIn、Facebook、X、およびInstagramで最新情報をチェックしてください。

Questexについて

Questexは、人々がより良く、より長く生きることを支援します。同社は、人々がより良い生活を送るための市場(ホスピタリティ、オペレーショナル不動産、ウェルネス)と、人々がより長く健康に生きるための産業(ライフ・サイエンス、医療)を結びつけ、これらの新たな体験を実現し、推進する技術を提供します。体験型経済において、Questexはライブ・イベント、データ・インサイト、デジタル・コミュニティを組み合わせたエコシステムを構築し、卓越した体験と測定可能な成果を提供しています。そのすべてがここで実現します。

###

メディア問い合わせ先

Meryl Franzman

IHIF Asia

mfranzman@questex.com

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com