『アイドルマスター』シリーズの20周年企画にてパネルオファープロジェクト「オファマス」始動　全国各地にアイドルたちのパネルが出張！参加企業・自治体募集開始

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『アイドルマスター』シリーズの20周年を記念し、『アイドルマスター』シリーズが巡り繋がり、広がる特別企画「GO ON the VOY@GE(ゴー オン ザ ボヤージュ)」の一つとして、パネルオファープロジェクト「オファマス」を始動します。

2025年7月26日(土)に開催した「THE IDOLM@STER 20th anniversary special party アイ MUST GO ON!! これからもアイマスですよ!20th特別生配信」にて発表いたしました『アイドルマスター』シリーズ パネルオファープロジェクト「オファマス」は、ご参加いただく全国の企業、自治体、施設、店舗に『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちのパネルが出張し、それぞれの場所の顔として、笑顔と魅力を発信する企画です。

アイドルたちのパネルが、訪れる人々を笑顔にし、地域を盛り上げる一助となることを目指します。

本プロジェクトは、国内に事業所、施設、店舗がある企業、自治体が対象となり、各スポットの顔として出張するパネルを、『アイドルマスター』シリーズのアイドル340名の中から選びオファーいただきます。

オファーをいただいた後、「オファマス」にご参加いただく企業、自治体を選考いたします。

当選された企業、自治体は、施設や店舗のエントランス等にアイドルのパネルを一定期間設置いただき、企業、自治体のPRにご活用いただくことが可能です。

企業、施設、店舗などを運営される皆さま、自治体の皆さまのオファーをお待ちしております!

下記にて、本プロジェクトの開催概要及びご参加条件に関してお知らせいたします。

■プロジェクト概要- プロジェクト名:『アイドルマスター』シリーズ 20th Anniversary パネルオファープロジェクト「オファマス」- 対象 :国内に事業所、施設、店舗がある企業、自治体- 内容 :企業/自治体/施設/店舗(1か所)に希望のアイドル1名のパネルセットを発送いたします 出張編の期間中、施設や店舗のエントランス等に設置可能です- 時期 :【オファー編(応募期間)】 2025年7月26日(土)~2025年9月30日(火)23:59 【当選連絡】 2025年9月以降より2025年10月31日(金)までの期間に順次ご連絡(予定) 【出張編(パネル設置期間)】 2026年1月30日(金)~2026年7月31日(金)- 参加費 :30万円(税抜)/セット- 参加特典 :2026年1月30日(金)~2026年7月31日(金)の期間中、下記を実施いただけます。 1.事業所、施設、店舗内へのパネルセットの設置 2.「オファマス 出張編」特設ページ内に、参加企業、自治体の情報を一覧で掲載3.「20周年イヤー スタンプラリー」*施策でのスポット登録4.企業、自治体公式サイトやSNSでの「オファマス」参加の告知、及び告知時の「オファマス」ロゴデータ、メインビジュアルデータの活用- パネルセット :『アイドルマスター』シリーズのアイドルキャラクターの等身パネル【1点】 「オファマス」ステッカー 【3枚】 「オファマス」B3ポスター【3枚】

※20周年イヤー スタンプラリーとは

対象スポットに行き、端末の位置情報を使ってアイドルマスター ポータル内でチェックインすることで、スタンプや報酬を獲得できる企画です。スタンプを集めたお客様向けのプレゼントも企画中です。

こちらの詳細は下記の特設サイトよりご確認ください。

『アイドルマスター』シリーズ 20th Anniversary パネルオファープロジェクト「オファマス」特設サイト

https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary/offer_pj

■ GO ON the VOY@GE概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1780_1_f3056acea04c23edfb4037c980d0926a.jpg?v=202507281057 ]

