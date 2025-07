「freee入出金管理 with 01Bank」の提供を開始　リアルタイムな入出金データと連携しオンラインレンディングの審査をスピーディーに

フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)と株式会社池田泉州ホールディングスが新たに設立したデジタルバンクの01銀行株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:伊東眞幸、以下「01Bank」)は、「freee入出金管理 with 01Bank」の提供を開始しました。01Bankをご利用の法人のお客さまに向けて、入出金明細管理サービス「freee入出金管理 with 01Bank」を提供することで、他行を含めた複数の事業用口座の残高や入出金明細を一元管理することができます。簡単に入出金や残高確認、資金繰りの見える化を実現します。■freee入出金管理のデータを活用し、借入審査をスピーディーに01Bankは2025年7月28日に新規開業した事業者向けのデジタルバンクです。その特徴としては、事業者が普段利用している金融機関の入出金データや、企業が日々ビジネスで利用するSaaSサービスに蓄積された企業活動のデータを​借入​審査に活用し、従来の財務情報だけでは評価しきれなかった企業の「今」の実力や成長性の評価を反映した事業性評価融資を行います。他行を含めた複数の事業用口座の残高や入出金明細を一元管理できるサービスであるfreee入出金管理を今回「freee入出金管理 with 01Bank」として提供することで、借入を希望する事業者が01Bankのページから「freee入出金管理 with 01Bank」に法人情報を登録するだけで、金融機関の入出金データをリアルタイムで01Bankに連携することができ、スピーディな借入審査を進めることが可能になります。■「freee入出金管理」について「freee入出金管理」は、他行を含めた複数の事業用口座の残高や入出金明細を一元管理できるサービスです。従来はお客さまが複数の金融機関を利用している場合、各金融機関のインターネットバンキングへ都度ログインをして、入出金情報や残高確認を行う必要がありました。金融機関ごとに異なるログイン方式や利用端末やOS・ブラウザの制約などインターネットバンキングにログインする際の作業負担が課題となっていました。また、各金融機関に入出金明細や残高の情報がまたがっており、一覧性が確保されないということも課題となっていました。本サービスにログインするだけで、他行を含めた複数口座の明細や残高を、場所を問わずスマートフォンやパソコンから簡単に確認することができます。<推奨環境>OS:最新版のGoogle Chrome(Android版を含む)Safari 9以上(iOS版を含む)対応端末:スマートフォン(iOS/Android)/パソコン(Mac/windows)freee入出金管理:https://www.freee.co.jp/cash-management/■01銀行株式会社 会社概要会社名:01銀行株式会社代表者:代表取締役社長 伊東 眞幸設立日:2024年2月1日所在地:大阪府吹田市豊津町9番1号 EDGE江坂 19階URL:https://01bank.co.jp/index.html■フリー株式会社 会社概要会社名:freee株式会社代表者:CEO 佐々木大輔設立日:2012年7月9日所在地:東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21Fホームページ:https://corp.freee.co.jp/<経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識>https://www.freee.co.jp/kb/<フリー株式会社最新の求人一覧>:https://jobs.freee.co.jp/freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。本件に関するお問合わせ先フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせくださいhttps://freee.my.site.com/HelpCenter/s/関連リンクfreee入出金管理:https://www.freee.co.jp/cash-management/