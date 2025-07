AGEHARIDe（アゲハライド）2025年7月26日（土）始動　　　　竹芝の空を舞台にドローンとJ-POPが融合する新時代のナイトエンターテインメント「LIGHTDANCe(R)」実証実験

AGEHARIDe株式会社

AGEHARIDe株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:加藤 健、以下「アゲハライド」)は、一般社団法人 竹芝エリアマネジメントとのコラボレーションにより、ドローンを活用した革新的なナイトエンターテインメント「LIGHTDANCe(R)」ライトダンス)」の実証実験を、ウォーターズ竹芝プラザ(芝生広場)にて実施いたしました。

アゲハライドは、音楽業界をはじめとする日本のエンターテインメントを支えてきたプロフェッショナルたちによって結成されたクリエイティブ集団です。今回の実証実験で披露された「LIGHTDANCe(R)」は、楽曲のメロディーやサウンド感、歌詞の世界観をモチーフに、夜空をスクリーンに見立てて構成された、視覚・聴覚・感情を刺激し「考える楽しみ」「発見するよろこび」を提供する全く新しい体験型アートパフォーマンスです。

300機のドローンが音楽とシンクロしながら舞い、その時空間に映し出すヒカリのキセキはまさにドローンショーを芸術に昇華させる新感覚のエンターテインメント。大都会でありながら、東京湾に面し、リゾート感あふれる竹芝というロケーションが、この特別な一夜にさらなる彩りを添えました。

当日は、ウォーターズ竹芝内の、音楽をホスピタリティの一部としているモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オート グラフコレクション」で、本作品の楽曲に関わるキーパーソンたちによる豪華なローンチイベントを開催。作曲家・音楽プロデューサーの小室哲哉氏、作曲家・編曲家のArmySlick氏が、作詞家でアゲハライドの代表Kenn Kato(加藤 健)と共に、JPOPと最先端技術を融合した新しいエンタメ・コンテンツについてのトークセッションを、鮎貝健氏の司会のもと行いました。

鮎貝 健氏(左)の司会でイベントがスタート

トークセッション後には、スカイツリーや浜離宮恩賜庭園を背景にした東京の歴史と未来が交錯する風景の中で、AAAのヒット曲「Charge & Go!」(作詞:Kenn Kato/RAP LYRICS:日高光啓/作曲:小室哲哉/編曲:ArmySlick)をテーマにデザインされた「LIGHTDANCe(R)」のアートなパフォーマンスが披露されました。竹芝を訪れた国内外の観光客やゲストに向けて披露された「LIGHTDANCe(R)」は、唯一無二な夜の東京の魅力を体感できる、かけがえのないエンターテインメント体験となり、多くの感動を呼び起こしました。

アゲハライド代表 Kenn Kato小室 哲哉氏ArmySlick氏トークを終えた3人

アゲハライド代表 Kenn Kato コメント:

「『LIGHTDANCe(R)』は、日本独自の感性と美意識を礎に創り上げた、新しいドローン・エンターテインメントです。音楽の持つ詩と旋律の力を光のダンスとして可視化し、創り手と観る者の心が言葉を超えて感動を共創する“ライブアート”を目指しています。今後は、特別な記念日や人生の節目、企業のブランディング、地域創生など、多様なシーンに応じたカスタムメイドのメッセージプランを、ホテル宿泊やレストラン・ウェディング、PR活動などと連動させてご提案してまいります。また、本プロジェクトの実施にあたり多大なるご支援を賜りました竹芝エリアマネジメント、竹芝タウンデザイン、アトレ竹芝、そしてメズム東京の皆さまに、心より感謝申し上げます。」

アゲハライドは今後も、空と地上、光と音楽、技術と感性が融合する次世代型ライブパフォーマンス「LIGHTDANCe(R)」を通じて、東京発の新しいエンターテインメント文化を世界へと発信してまいります。

16階にて「LIGHTDANCe(R)」を鑑賞YouTubeでLIVE配信を実施夜宙を彩る光のダンス

AGEHARIDe株式会社について

「芸術は創り手の情熱と受け手の感性のコラボレーションである」という理念の元に、「LIGHTDANCe(R)」ドローンショーを芸術に昇華させることに挑戦するクリエイターが集結。作詞家、音楽プロデューサー、映像、舞台監督、ゲームクリエイター、ドローンパイロットなど、各分野で十二分なキャリアを積んだ個性的なメンバーで構成されています。わたしたちのミッションは、感動を共創する時空間の創出です。

設立:2024年7月29日

代表者:CEO 加藤健(作詞家:Kenn Kato)

所在地:東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル4階

事業内容:ドローンショーの企画・制作・運営

Webサイト:https://ageharide.tokyo/(https://ageharide.tokyo)

Instagram 公式アカウント:https://www.instagram.com/ageharide/

YouTube 公式チャンネル:https://youtube.com/@ageharide/(https://youtube.com/@ageharide)

一般社団法人 竹芝エリアマネジメントについて

東京都都市整備局による竹芝地区まちづくりガイドライン(2012年7月)及び「都市再生ステップアップ・プロジェクト(竹芝地区)」(東京ポートシティ竹芝)の事業実施に伴い、2013年9月に準備組織が組成され、2017年に法人化された組織です。竹芝地区まちづくり協議会に加え、竹芝Marine-Gateway Minato協議会、DMO芝東京ベイの3つのまちづくり組織を推進する中核的な担い手となり、公益的な多岐にわたる取り組みを行い、地域の価値の向上を目指しています。

一般社団法人 竹芝タウンデザインについて

水辺やウォーターズ竹芝を中心としたまちづくりを主体的に推進するタウンマネジメント組織として、2019年8月1日に設立されました。文化・芸術を核とした水辺を活かしたまちづくりの推進に、積極的に取り組んでいます。

ウォーターズ竹芝について

JR 山手線・浜松町駅から徒歩 6 分、2020 年 10 月にまちびらきした「JR東日本四季劇場[春][秋]・自由劇 場」「アトレ⽵芝」「メズム東京、オートグラフ コレクション」「⽵芝地区船着場(ウォーターズ⽵芝前)」「⽵芝 ⼲潟」などからなる水辺の複合施設です。JR東日本グループが開発を行い、一般社団法人⽵芝タウンデザインがタウンマネジメントを行っています。中央に位置するプラザ(芝生広場)は、来街されたお客さまや地域のお客さまの憩いの空間として親しまれているほか、ドラマ・CM撮影やイベントなどにも広く利用され、訪れる人に「水辺の自由時間」を提供しています。

ウォーターズ竹芝プラザ(芝生広場)





メズム東京、オートグラフ コレクションについて

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のモダンラグジュアリーホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「ウォーターズ竹芝」内に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟。2024年、国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice(通称「サクラクオリティグリーン」)において4御⾐⻩(ぎょいこう)ザクラの認定を取得しています。