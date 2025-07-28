【自然循環型ZEB & CLTオフィスビル】兵庫県姫路市で本社新社屋が竣工

日本CLT技術研究所

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）が運営する、CLTフランチャイズネットワーク本部『日本CLT技術研究所』の加盟企業である前川建設株式会社（代表取締役社長：前川容洋/本社：兵庫県加古川市）は、2025年7月25日（金）に、CLTパネル工法にて建築した山陽建設株式会社（代表取締役社長：関本慶次郎/本社：兵庫県姫路市）の本社新社屋を兵庫県姫路市にて完成いたしました。

〈山陽建設株式会社 本社新社屋 竣工写真〉

本建物は日本CLT技術研究所がオリジナルで開発したCLTパネル工法『LC-core構法』を採用しており、合計116.8m3のCLTを使用。ZEB認証を取得し、CLTパネルの多くを現しとすることで性能と意匠性を両立させた仕上がりとしています。

〈エントランスホール〉〈2F 事務室〉

LC-core構法とは :https://nc-labo.jp/knowhow/

本建物ではZEB（Net Zero Energy Building）を達成するため、CLT床盤の上に在来小屋組工法とガルバリウム鋼板屋根を採用し、断熱性・気密性の向上と構造の合理化を図っています。外壁には高断熱仕様を施し、断熱材にはセルロースファイバーを、窓にはトリプルガラスを採用。さらに、太陽光パネルに加えて集熱パネルを活用する「そよ風」システムも導入し、再生可能エネルギーの活用を促進しています。

また、地元建設企業の社屋として、地域資源の活用に重点を置き、兵庫県産材をCLTに使用しています。兵庫県産材のラミナをCLT製造工場に納材するプロセスを採用することで、使用する全てのCLTを兵庫県産材で構成。これにより、地域の森林資源の循環利用や林業の活性化に寄与するとともに、建設における環境負荷の低減にも貢献しています。

〈2F インナーバルコニー〉〈１F 事務室〉

さらにCLT建築のモデル型オフィスビルとして位置付けられるよう、居室やホールの壁・天井においてCLTの構造材を現し仕上げとし、特にエントランスホールは4,550mm×4,550mm×6,200mmの吹抜け空間となっており、壁・天井の全てをCLTで構成することで来訪者が五感を通じて木材の質感や美しさを体感できるよう工夫しています。さらに、建物内にはCLT建築に関する展示スペースの設置も予定しており、今後は地域におけるCLT建築の普及と学びの拠点としての役割が期待できます。

〈エントランスホールの吹き抜け空間〉

本建物の愛称は「A whale that brings happiness（幸せを運ぶクジラ）」。快適で機能的な環境を提供し、顧客やパートナー企業との関係を深めるための拠点を目指したいという思いが込められています。

なお、本建物の建築は以下の補助事業に採択されております。

●CLT建築工事：林野庁｜令和5年度補正『CLT活用建築物実証事業』

●設備工事：環境省｜令和6年度『LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業』

◇物件概要◇

工事名称：山陽建設ZEB&CLTオフィスビル新築工事

工事場所：兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町三丁目123番

用途：事務所

工法：木造（CLTパネル工法）

階数：2階建

敷地面積：1,218.47m2（368.58坪）

建築面積：315.06m2（95.3坪）

延床面積：591.85m2（179.03坪）

CLT使用量：116.8m3

CLTの仕様：壁（120mm厚/5層5プライ/Mx60A相当/スギ）・2階床盤（210mm厚/5層7プライ/Mx60A相当/スギ・210mm厚/5層7プライ/Mx90A相当/外層：ヒノキ、内層：スギ）・屋根床盤（150mm厚/5層5プライ/Mx60A相当/スギ・150mm厚/5層5プライ/Mx90A相当/外層：ヒノキ、内層：スギ）

工期：2024年10月～2025年6月（躯体工事：約1.5ヶ月）

CLT躯体施工期間：4日間

事業主：山陽建設株式会社

設計・施工：前川建設株式会社

▼前川建設株式会社 https://maekawa-jp.com/

本社：兵庫県加古川市野口町良野1506

代表取締役社長：前川容洋

創業：1907年（明治40年）3月20日

TEL：079-421-3319

▼山陽建設株式会社 http://www.sanyo-const.co.jp/

本社：兵庫県姫路市広畑区高浜町一丁目120-3

代表取締役社長：関本慶次郎

創業：1957年（昭和32年）6月

TEL：079-236-3525

▼日本CLT技術研究所 https://nc-labo.jp/

設立：2018年4月20日

本部：岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

東京支店：東京都中央区日本橋本町二丁目6-1 日本橋本町プラザビル6階

TEL：086-243-6667

▼日本CLT技術研究所の運営会社

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社 https://lifedesign-kabaya.co.jp/

設立：1972年12月1日/カバヤ小堀住研株式会社として設立

1990年/エス・バイ・エル・カバヤ株式会社に社名変更

2017年/ライフデザイン・カバヤ株式会社に社名変更

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業

《ライフデザイン・カバヤ株式会社》

https://lifedesign-kabaya.co.jp/