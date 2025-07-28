【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.226】 8月7日（木）「企業変革を支えるIT投資動向」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.226 「企業変革を支えるIT投資動向」を8月7日にオンラインライブ配信いたします。
国内民間企業におけるIT投資は年々拡大傾向にあります。近年は業務効率の向上にとどまらず、競争力の強化や新規事業創出を目的とした攻めのDXが本格化しています。本セミナーでは、企業がどの領域にIT投資を行っているか、売上高規模別や業種別での傾向を踏まえ、IT投資動向について、当社ICT・金融ユニット 研究員の宮村 優作がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「企業変革を支えるIT投資動向」
1．IT投資額の現状と今後の予測
2．今後のIT投資戦略
3．DX実現のためのIT投資
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
ICT・金融ユニット
研究員 宮村 優作
【開催要綱】
◆開催日時：2025年8月7日（木）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年8月6日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0807_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325860&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
国内民間企業におけるIT投資は年々拡大傾向にあります。近年は業務効率の向上にとどまらず、競争力の強化や新規事業創出を目的とした攻めのDXが本格化しています。本セミナーでは、企業がどの領域にIT投資を行っているか、売上高規模別や業種別での傾向を踏まえ、IT投資動向について、当社ICT・金融ユニット 研究員の宮村 優作がご説明いたします。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「企業変革を支えるIT投資動向」
1．IT投資額の現状と今後の予測
2．今後のIT投資戦略
3．DX実現のためのIT投資
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
ICT・金融ユニット
研究員 宮村 優作
【開催要綱】
◆開催日時：2025年8月7日（木）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年8月6日（水）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0807_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
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配信元企業：株式会社矢野経済研究所
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