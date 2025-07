ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2026（GAMES OF THE FUTURE 2026）アスタナ大会へのカウントダウンが始まる：日程、競技種目などが明らかに

世界最大のフィジタル・スポーツ大会が2026年7月18日から8月1日までカザフスタンの首都で開催される予定です。

この大会には市内各地で13のフィジタル競技が開催され、約1,500人の選手が参加すると予想されています。

選手とクラブは1,000万ドルの賞金をかけて競い合うことになります。

アスタナ(カザフスタン), 2025年7月25日 /PRNewswire/ -- ゲーム・オブ・ザ・フューチャー(Games of the Future、GOTF)の主催者および権利保有者であるPhygital Internationalは、2026年大会の開催都市がアスタナに決定したことを発表しました。 大会は、2026年7月18日から8月1日まで開催される予定です。



Phygital Athlete Participating in the Digital Side of a Phygital Competition



この発表は、カザフスタン共和国のOlzhas Bektenov首相、カザフスタン共和国の観光スポーツ副大臣Serik Zharasbayev氏、Phygital InternationalのCEO、Nis Hatt氏、Kazsportinvest JSCの社長Alibek Khassenov氏など、イベントの主要代表者による記者会見が行われました。

フィジカル・アスレチックとデジタル・ゲームの究極の融合として知られるゲーム・オブ・ザ・フューチャー2026(Games of the Future 2026)は、アスタナをエリート競争と最先端の技術革新の拠点へと変貌させるでしょう。2026年大会では、フィジタル・フットボール、フィジタル・バスケットボール、フィジタル・ダンス、フィジタル・シューティングといった人気種目を含む全13競技が実施されます。さらに、ホッケーや格闘技(MMAおよびボクシング)などのフィジタル版競技も披露される予定です。それぞれの種目において、選手はまずデジタル版で競技を行い、その後、フィジカル版に切り替えて競技を行います。最終的な成績は、両段階の成績を総合して決定されます。

賞金総額1,000万ドルのGOTF 2026は、世界的な注目を集め、一流の才能を惹きつけながら、舞台を盛り上げます。アスタナの複数の会場で約1,500人の参加者が競い合うと予想されるこの大会は、成長するフィジタル・ムーブメントにとって大きな節目となります。スポーツテックとデジタル・イノベーションにおけるカザフスタンのリーダーシップを世界に示し、その影響力をさらに拡大するために、アスタナ市はゲーム・オブ・ザ・フューチャー・シティ(Games of the Future City)も合わせて主催します。このイベントでは、ファン・ゾーン、インタラクティブな展示、コミュニティ主導のテクノロジー・アクティベーションなど、イノベーションを祝う多彩なプログラムを展開する予定です。

「フィジタルというフォーマットは、才能ある青少年をスポーツに参加させるエキサイティングな新しい機会を創出し、現代のスポーツ界の進化する期待に沿うものです。こうした革新的な競技フォーマットは、スポーツとテクノロジーの交差点において、ダイナミックで時代に即した新たな潮流を形成しています」とカザフスタン観光副大臣のSerik Zharasbayev氏は述べています。

「アスタナは未来の精神を体現する都市です。世界トップクラスのインフラ、世界的なイベントの開催実績、若者とテクノロジーへの積極的な投資により、アスタナは世界的な舞台でフィジタル・スポーツの未来を形作るのに最適な舞台となります」とPhygital InternationalのCEO、Nis Hatt氏はコメントしています。

カザフスタンは、2024年後半に行われた国際競争入札を経て、Phygital International Expert Committeeにより2026年の開催国に選ばれました。Kazsportinvest JSCは、2011年冬季アジア大会(Asian Winter Games 2011)、2017年冬季ユニバーシアード(2017 Winter Universiade)、世界ノマド・ゲームズ・アスタナ2024(World Nomad Games. Astana 2024)などの実績を有し、大規模スポーツ大会の運営に豊富な経験を持つ組織です。同社は、本大会の主催および運営を担う組織として正式に任命されました。

「この大会は、国際的なポテンシャルが非常に高く、新興のフィジタル・スポーツ界のフラッグシップ・イベントとして位置づけられています。テクノロジーはスポーツの未来を急速に変えつつあり、『ゲーム・オブ・ザ・フューチャー(Games of the Future)』は、その進化に有意義に貢献し、このエキサイティングな競技の新たなフロンティアをめぐる世界的な興奮を生み出す手助けをする、またとない機会です」とKazsportinvest JSC社長のAlibek Khassenov氏は述べています。

アスタナで開催される2026年大会はまだ1年先ですが、12月18日から23日まで開催される2025年アブダビ大会を前に、期待は高まり続けています。2024年大会の成功に続き、アブダビは世界的なフィジタル・スポーツの魅力を提供する準備を再び整えています。このイベントは、最高峰のフィジタル・スポーツと技術革新を融合させ、世界のフィジタル・コミュニティから何千人ものアスリートとファンを集めます。2026年大会を控えるアスタナは、この勢いをさらに前進させるための道を切り拓きます。

Phygital International(PI)について:

Phygital Internationalは、フィジタル・スポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Game of the Futureの管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧ください。

ゲーム・オブ・ザ・フューチャー(Games of the Future、GOFT)について:

ゲーム・オブ・ザ・フューチャー(Games of the Future)は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、フィジタル・スポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のフィジタル・スポーツのヒーローが集まり、さまざまなフィジタル競技や課題で競い合います。2025年大会はアブダビで、2026年大会はアスタナで開催されます。

詳細については、https://gofuture.games/をご覧ください。

World Phygital Community(WPC)について:

World Phygital Community(WPC)は、世界中のフィジカルなコミュニティとデジタルなメンバーを統合して、フィジタル・スポーツを世界中で推進することを目的とした非営利の国際組織です。この組織は、フィジタル・スポーツの規則と規制の遵守を監督し、ゲーム・オブ・ザ・フューチャー(Games of the Future)の予選ランキング大会を主催する責任を負っています:https://worldphygital.org/

Phygital Games of the Future 2026 Astana - Official Logo Image



