2025年CISCEの米国出展者数が15％増加、サプライ・チェーン協力体制の強化を示す

北京、2025年7月25日 /PRNewswire/ -- 第3回中国国際サプライ・チェーン促進博覧会(China International Supply Chain Expo、CISCE)が7月16日から20日まで北京で開催され、サプライ・チェーンの発展における世界的な交流と協力のための主要なプラットフォームを提供しました。今年は米国からの出展者数が昨年比で15%増加し、引き続き最大の海外出展グループとしての地位を確立しました。

AmCham ChinaのMichael Hart会頭は、CISCEが国際的な協力とイノベーションを推進していると称賛しました。「サプライ・チェーン促進博覧会(Supply Chain Expo)は、コミュニケーションと協力のための素晴らしいプラットフォームを提供しています」とHart氏は述べています。「今年、米国からの出展者数が大幅に増加しました。そのうち60%がFortune Global 500企業です。さらに、米国テクノロジー業界のリーダーであるNVIDIAがCISCEに初出展することを歓迎でき、大変嬉しく思います。」

China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)のYu Jianlong副会長は、このイベントが2国間の経済関係を促進する上で重要であることを強調しました。「中国と米国の関係の基盤は、人と人とのつながりにあります」とYu氏。「この重要な局面において、中国と米国の企業はサプライ・チェーンの協力体制を強化するために具体的な行動を取り、安定した円滑なグローバル・サプライ・チェーンを確保しています。」

今年は、AmCham Chinaが初めて独自の展示ブースを設けてCISCEに参加し、会員企業と共に革新的なソリューションを紹介し、パートナーシップの構築を促進しました。Hart氏は、昨年の博覧会で開始されたAmCham Chinaの2025 Navigator Programについて言及し、このプログラムがサプライ・チェーンにおけるリーダーシップの育成と中国の拠点との協力に注力していることを強調しました。

サプライ・チェーンの強靭化における山東省の役割

Hart氏はまた、山東省がグローバルなサプライ・チェーンの強靭化において重要な役割を果たしていることを強調しました。1986年に米国が山東省へ初めて投資して以来、約1,000社の米国企業が同省に投資しており、山東省は2国間貿易における主要なパートナーとしての地位を確立しています。

「山東省は中国で最も活気のある省の1つであり、製造業、農業、港湾物流、新エネルギー分野で優れた実績を持っています」とHart氏は述べました。その強力な産業エコシステム、効率的なインフラ、そして熟練した労働力により、多くのAmCham China会員企業が生産拠点や地域拠点を設立しています。

CISCEは引き続き、グローバルなサプライ・チェーン協力の重要なプラットフォームとして機能しており、企業が新たな協力関係を模索し、経済成長を促進する機会を提供しています。この博覧会では、サプライ・チェーンのイノベーションにおける画期的な成果や、国境を越えたより強固なパートナーシップの構築を紹介しています。

イベントの詳細については、https://en.cisce.org.cn/をご覧ください。

