Zoomlion、コミュニティ活動を通じてグローバルな現地化を推進し、ケアと長期的なコミットメントを通じて信頼を築く

マニラ(フィリピン)、2025年7月26日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(「Zoomlion」)は、ビジネスを超えた一連の意義ある取り組みを通じて、長期的な現地化へのコミットメントを強化しています。最新の取り組みとして、Zoomlion Philippinesはリサール州タネイにあるRehoboth Sampaloc児童養護施設を訪問し、物資を届けるとともに、27人の子どもたちとひとときを過ごしました。この取り組みは、同社の人々と共に成長し、従業員を支援し、持続可能な信頼を築くという広範なミッションを反映したものです。



Zoomlion Philippines visits Rehoboth Sampaloc Orphanage, sharing supplies and smiles as part of its commitment to community and care



Xu Jianゼネラル・マネージャーをリーダーとするZoomlion Philippinesチームは、乳児用粉ミルク、おむつ、食品パック、おもちゃ、その他の日用品を持参しました。子供たちのニーズに合わせて慎重に選ばれた物資は、同社の社会貢献への真摯なコミットメントを反映しています。チームは子供たちと一日を過ごし、温かい笑いを共有しました。感謝の意を表し、児童養護施設はZoomlionの長期にわたる社会貢献と意味のある地域社会参画への献身を認める証明書を授与しました。

この取り組みは慈善活動を超え、Zoomlionの地域社会との関わり方におけるより広範なアプローチを反映しています。2021年の設立以来、子会社は全国で着実に存在感を拡大してきました。この成長を通じて、Zoomlionはローカライゼーションが単に存在感を拡大するだけでなく、信頼を獲得し、持続可能なコミュニティ価値を創造することでもあることを示しています。

Zoomlion Philippinesのマーケティング・スペシャリスト、William Joshua M. Cruz氏にとって、この旅は非常に個人的なものでした。在庫管理のサポート役から始まり、マーケティング、オペレーション、ブランド管理を融合した役割へと成長してきました。「Zoomlionでの時間は、刺激的で充実したものでした」と同氏は述べています。「挑戦的な責任を担う機会を得られ、成長することができました。何より重要なのは、当社の仕事に真の意義があることを理解できたことです。当社は単に機械を届けるだけでなく、コミュニティの形成に貢献しているのです。」

Cruz氏は、子どもたちが玩具を受け取った瞬間を深く感動的なものとして回想しました。「子どもたちの笑顔がすべてを物語っていました。これは、当社の行動が真の差を生み出すことができるという感動的な思い出でした。このような取り組みは、当社がコミュニティの一員であり、それとは無関係ではないことを思い出させてくれます。」

Zoomlionはグローバル戦略を推進する中で、サービスを提供するすべての市場で共有価値の創造にコミットし続けています。フィリピンでは、これは関係を育み、地域コミュニティと共に成長し、配慮と責任に根ざしたブランドを築くことを意味します。真摯な行動を通じて、Zoomlionは持続可能な未来を形作り、ただ存在しているだけでなく、パートナーシップに変える信頼を築いています。

