英文作成の悩みを解消！オンライン英語添削「アイディー」が『回答テンプレート機能』をリリース！ ～「何から書けばいい？」をなくし、誰でも気軽に英作文に挑戦できる新機能が登場！～

株式会社ルーティングシステムズ(本社:東京都豊島区、代表取締役:大庭 裕司)が運営するオンライン英語添削サービス「アイディー」は、この度、英作文作成のハードルを劇的に下げる新機能『回答テンプレート機能』をリリースしました。『回答テンプレート機能』で英作文がもっと身近に!「ゼロから英文を作るのは難しい」「何を書けばいいか分からない」――そのような学習者の声に応え、この新機能では英作文課題で本質的に問われている「理由・主張」部分を生成AIが自動的に空所化しテンプレートとして出力。ユーザーは空所を埋めるだけで、あっという間に質の高い英作文が完成します。本機能により、中上級者は英作文回答時の定型的な英文を繰り返し記述する必要がなくなり、初心者は1から英作文を作成する負担が大幅に軽減します。結果、英作文に対する心理的な負担を軽減し、より多くの方が気軽に、そして楽しく英語学習に取り組めるようになりました。なお、本機能が使用できる英作文課題は「日替わり英作文課題」と「エッセイ課題」となり、「テンプレートを使う」ボタンを押すだけで、自動生成されたモデル英文テンプレートが表示されます。「こう書けば良いのか!」という具体的な感覚をつかみながら学習でき、アドバイスやヒントも得られるため、自然と英作文の基礎力を身につけることが可能です。英作文を難しく感じていた方でも、これからはもっと気軽に、楽しく英作文に取り組めます。【課題例】Nanzoin Temple in Fukuoka now charges only foreign tourists a 300-yen entrance fee, saying it is needed to cover costs from littering and other problems. Japanese visitors are free, and the sign is only in English. Some people see this as unfair or unclear. The head monk says it’s not discrimination but a way to protect the temple. Similar policies exist abroad, such as India’s Taj Mahal charging foreigners more. Do you think it is fair to charge foreigners more than locals? Why do you think so? Please answer in English.【AIによる「回答テンプレ―ト」出力結果】I think it is ______ to charge foreigners more than locals because ______. It may seem unfair, but ______. Additionally, it can help cover costs for ______ and ensure that the site is well-maintained. However, I also believe that ______. Ultimately, it is important to find a balance between ______ and ______.【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324695&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324695&id=bodyimage2】【今だけ!新規登録でAI添削サービスを最大6回無料体験!】現在、「アイディー」に新規メンバー登録していただいた方には、1,200円相当のお試しポイント【100pt】をプレゼントするキャンペーンを実施中です。このポイントで、AIによる英文添削サービスを最大6回まで無料でお試しいただけます。ぜひこの機会に、当サービスの品質と添削精度を実際に体験してみてください。『オンライン英語添削アイディー』http://idiy.biz『新規登録で100ptプレゼントキャンペーン概要』https://idiy.biz/campaign/#campaign2『公式アプリダウロードURL』https://idiy.onelink.me/XIVu/bc2cedad