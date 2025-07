東京都市大学の学生が大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン」で開催された「価値創造イノベーションコンテスト：女性が導くサステナブルな未来」で審査員特別賞を受賞

東京都市大学(東京都世田谷区、学長:野城智也)総合理工学研究科機械専攻の柳澤華乃さん(博士前期課程1年)が6月30日、大阪・関西万博の「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」で開催された「価値創造イノベーションコンテスト:女性が導くサステナブルな未来」(主催:KPMGコンサルティング株式会社)で、最優秀賞に準ずる「審査員特別賞」を受賞した。柳澤さんは最終プレゼンテーションにおいて、ペットボトルキャップをデコパーツにアップサイクルできる自動販売機「Deco Lab.」を提案。環境問題に取り組むきっかけを作り、廃プラスチックとゴミ問題の解決を目指すアイデアが評価された。価値創造イノベーションコンテストは、KPMGコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:関穣、田口篤、知野雅彦)が主催する、女性や女性を含むチームを対象とした、サステナビリティ課題解決に関するアイデアコンテスト。52名の応募があった中から1次審査および2次審査を経て、ファイナリスト5名が決定。6月30日に大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」を会場として、最終プレゼンテーションが行われた。柳澤華乃さんは、ペットボトルキャップをデコパーツにアップサイクルできる自動販売機「Deco Lab.」を提案。「kawaii×サステナブル×機械」によって廃プラスチックとゴミ問題を解決するアイデアを披露し、審査員特別賞を受賞した。■価値創造イノベーションコンテスト「審査員特別賞」受賞概要【受賞者】柳澤華乃さん(東京都市大学 総合理工学研究科 機械専攻 博士前期課程 1年)【アイデア名】自動販売機「Deco Lab.」 サステナブル×カワイイの自販機革命【アイデアの概要】ペットボトルキャップをデコパーツにアップサイクルできる自動販売機を開発し、「kawaii×サステナブル×機械」のかけ算によって、廃プラスチックとゴミ問題を解決する。環境問題に取り組むきっかけを作り、サステナブルな社会を共に創る。■柳澤華乃さんの受賞コメントこの度は審査員特別賞という素晴らしい賞をいただけて、大変光栄に思っております。「ものづくり×サステナビリティ」でみんなが楽しみながら社会貢献できるアイデアを発信したく、今回のビジネスコンテストに参加しました。受賞できたのは、ひとえにご指導くださった杉浦先生や、共に挑戦し支えてくれたメンバーである同研究室の柳田航成さんの存在があったからこそです。今後はこのアイデアの事業化を目指し、「ひらめきプログラム」(※)参加学生初の起業家になれるように頑張ります。※東京都市大学「ひらめき・こと・もの・くらし・ひとづくりプログラム」アイデアの発想力や起業力といった、これからの社会で新たな価値を創造できる力を身につけ、新時代のリーダーに必要となる多角的なスキルを修得できる教育プログラム。学部や学科の枠を超えて学ぶことが可能で、所属学科の卒業要件を満たしながら、124単位の履修区分が当該プログラム用に再編される。2020年度に文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」に採択され、2021年度に理工学部でスタート。2025年4月入学生(5期生)から全学展開されることとなった。柳澤さんは、ひらめきプログラム参加学生の自主ゼミ「ひらめきラボ」に所属している。《参考》 https://hirameki.tcu.ac.jp/ ●「価値創造イノベーションコンテスト:女性が導くサステナブルな未来」KPMGコンサルティング株式会社が展開する、女性をエンパワーメントする活動WOVEMENTS®(※)発のピッチコンテスト。サステナビリティ課題の解決に関わる、優れたビジネスアイデアを持つ女性たち(女性を含むチーム)が集い、自らのビジョンを世界に向けて発信する舞台となる。(※)WOVEMENTS®は、KPMGコンサルティング株式会社の日本における登録商標です。・URL: https://kpmg.com/jp/ja/home/events/2025/01/expo-osaka-pitch.html・「価値創造イノベーションコンテスト:女性が導くサステナブルな未来」受賞者が決定https://kpmg.com/jp/ja/home/media/press-releases/2025/07/kc-innovation-contest03.html●ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier | EXPO 2025(大阪・関西万博公式Webサイト)https://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/womens-pv/▼本件に関する問い合わせ先企画・広報部 企画・広報課住所:東京都世田谷区玉堤1-28-1TEL:03-5707-0104メール:toshidai-pr@tcu.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/