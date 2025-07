『アイドルマスター』シリーズ20周年記念合同ライブ 「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントの、『アイドルマスター』シリーズは、本日2025年7月26日(土)で20周年を迎えました。

2025年7月26日(土)に実施した「THE IDOLM@STER 20th anniversary special party アイ MUST GO ON!! これからもアイマスですよ!20th特別生配信イベント」にて、『アイドルマスター』(以下、アイマス)シリーズに関する最新情報を発表いたしました。

『アイドルマスター』シリーズ20周年最新情報!

◆「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」開催決定!!!!!!

アーカイブ視聴はこちら! :https://youtube.com/live/JEGkuDdsHQ0

アイドルマスター20周年を記念して、シリーズ合同ライブとなる「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」が開催決定!

「アイ」がつまった公演、ぜひ楽しみにしていてください!

◇イベント概要

日時:

2025年 12月13日(土)14:00開場/16:00開演

2025年 12月14日(日)14:00開場/16:00開演

場所:京セラドーム大阪

出演者などの詳細は、特設サイトをご確認ください!

特設サイトはこちら! :https://idolmaster-official.jp/live_event/idolworld2025/

アソビストアプレミアム会員最速先行(抽選)実施中!

◇券売情報

■受付期間

2025年7月26日(土) 21:00~8月5日(日) 23:59



■受付URL

https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/bc44577b-1413-42f2-85ab-9d0d4e02cdb8



■当落発表

2025年8月23日(土) 13:00~



■入金期間

2025年8月23日(土) 13:00~8月27日(水) 23:59



■券種・価格

2日間通し券:31,600円(税込)

各日指定席:15,800円(税込)

各日着席指定席:15,800円(税込)

※2日間通し券は指定席となり、着席指定席の取り扱いはありません。



■枚数制限

お一人様1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

アソビチケットはこちら :https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/bc44577b-1413-42f2-85ab-9d0d4e02cdb8

◆アイドルマスター20周年記念大型広告 新宿駅にて掲出中!

7月25日(金)までは事務員さんたちが準備をしている様子が描かれていた20周年記念大型広告ですが、

20周年を迎えた7月26日(土)からは、プロデューサー(ファンの総称)の皆様をはじめとする、

今まで『アイドルマスター』シリーズに携わってくださった方々のメッセージが掲載されております!

たくさんのメッセージをありがとうございました!

プロデューサーの皆様からいただいたメッセージの一部や、

現在掲出中の記念広告のデザインは特設サイトにも公開中です。ぜひご覧ください。

特設サイトはこちら! :https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary/message_cp

◆パネルオファープロジェクト「オファマス」始動!

『アイマス』シリーズの20周年を記念し実施している、

特別企画「GO ON theVOY@GE」の一つとして、

あなたの街の様々な場所に笑顔を届けるパネルオファープロジェクト「オファマス」を始動します。



本プロジェクトは、ご参加いただく全国の企業や施設、店舗に『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちのパネルが出張し、それぞれの場所の顔として笑顔と魅力を発信する企画です。

【オファー編】として、ご参加いただく企業や自治体の皆様を募集します。

対象は、国内に事業所・店舗・施設のある企業や自治体様となります。



店舗や施設の顔として出張するパネルを、『アイドルマスター』シリーズのアイドル340名の中からイメージにピッタリのアイドルを選び、オファーください。

オファーをいただいた後、「オファマス」に参加いただく企業、自治体様を選考します。



当選された企業・自治体様には、店舗や施設の店頭、

エントランスにアイドルたちのパネルを一定期間設置いただくことが可能です。

参加方法などの詳細は、「オファマス特設サイト」をご確認ください。

【出張編】として、来年2月に参加いただく全国の企業、自治体様の元にアイドルのパネルが出張し、一斉にパネル設置が開始予定です。

参加企業・自治体様が決まりましたら、特設サイトにも掲載していきます。



沢山のオファーをお待ちしています!

特設サイトはこちら! :https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary/offer_pj

◆20周年ロードマップ

今後のアイドルマスター20周年企画もお楽しみに!

◆『アイドルマスター』シリーズとは

『アイドルマスター』とは、2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲームです。

プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのお客様に支持を受けています。

これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開をしています。

『アイドルマスター』『アイドルマスター シンデレラガールズ』『アイドルマスター ミリオンライブ!』『アイドルマスター SideM』『アイドルマスター シャイニーカラーズ』などが存在しており、2024年には6年ぶりの完全新作となる『学園アイドルマスター』を発表いたしました。

現在、「アイマス20周年イヤー」として20周年展開を行っており、2025年7月26日に20周年を迎えました。

関連リンク

アイドルマスター ポータル:https://idolmaster-official.jp/

アイドルマスター 公式X:https://x.com/imas_official

アイドルマスター 20周年特設サイト:https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary

