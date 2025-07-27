かつて比叡山にとどろいた絶叫が、四半世紀ぶりによみがえる！「甦る!!令和の比叡山お化け屋敷」2025年7月27日オープン！＜大丸京都店６階イベントホール＞

株式会社 大丸松坂屋百貨店

かつて夏の風物詩として人気を集めた「比叡山お化け屋敷」が、今夏、四半世紀ぶりによみがえります！

会場を京都市下京区の大丸京都店に移し、「甦る！！令和の比叡山お化け屋敷」が開かれます。7月27日～8月31日まで開催します。

数知れない人々を絶叫させ、惜しまれつつ1999年まで京都新聞社が比叡山頂遊園地で開催していた「比叡山お化け屋敷」」は、関西の“納涼体験”の有名スポットとして多くの家族連れや若者に親しまれてきましたが、このたび往年のお化けたちが目を覚まし、当時と同様の仕掛けによって大丸京都店に姿を現します。

■開催概要

【会場】

大丸京都店6階イベントホール（京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地）

【会期】

2025年7月27日(日)～8月31日(日)（会期中無休）

【入場時間】

10時～18時（19時閉場） ※最終日は15時まで（16時閉場）

【入場料】（税込み）

一般・大学生1500円

ペアチケット2800円 ※※ペアチケットは一般・大学生のみ

中高生1200円

小学生500円

※小学生以下は必ず保護者（18歳以上、入場券が必要）同伴でご入場ください。

※未就学児は無料。

会場内の注意事項をご確認の上、ご入場ください。

大丸京都店 特集ページ

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/hieizan_obakeyashiki2025.html

【主催】

京都新聞

【企画運営】

京都新聞企画事業株式会社

【協力】

株式会社大丸松坂屋百貨店・大丸京都店

過去の比叡山お化け屋敷の写真

大丸京都店HP 『大丸京都店 甦る！！令和の比叡山お化け屋敷』特集ページ

当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）当時のお化け屋敷の様子（画像提供：衣川建二）

https://www.daimaru.co.jp/kyoto/topics/hieizan_obakeyashiki2025.html