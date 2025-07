12 ケヴェ・アルマ選手 選手契約のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

#12 ケヴェ・アルマ選手との2025-26シーズンの選手契約をお知らせします。

Keve Aluma(ケヴェ・アルマ)

生年月日 :1998年12月31日

身長 :206cm

体重 :107kg

ポジション:PF/C

出身 :アメリカ合衆国

出身校 :バージニア工科大学

主な経歴 :

2022 Memphis Grizzlies(NBA) 2022 NBA Summer League

2022-23 新潟アルビレックスBB

2023-24 蔚山モービスフィバス(韓国)

2024 Philadelphia 76ers(NBA) 2024 NBA Summer League

2024-25 琉球ゴールデンキングス

2025 Philadelphia 76ers(NBA) 2025 NBA Summer League

2025- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

アルマ選手は、フィジカルの強さと高い身体能力を活かし、ペイントエリア内での激しい競り合いやリバウンド、ブロックショットなどで存在感を発揮するビッグマンです。さらに、アウトサイドからの3Pシュートも得意としており、インサイドにとどまらず幅広いエリアで得点できるオフェンス力も大きな魅力です。

試合の流れを変えるエナジーを持つアルマ選手のさらなる成長とともに、新シーズンのチームの進化にも期待します。

▽本人コメント

I’m excited to say that I’ll be back next season ready to compete for another championship. I loved the atmosphere at all our home games and I’m looking forward to seeing all the fans again!

Go kings!

新シーズンもキングスでプレーできることにとてもワクワクしています。再びチャンピオンを目指して全力で戦います。

ホームゲームでのあの最高の雰囲気はどれも素晴らしく、またファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!

Go Kings!