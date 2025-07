がんばるママへ、そっと寄り添う3コマエッセイ漫画『3コマ育児ストーリー　がんばるママへ愛と癒しのメッセージ Vol.4　あるあるすぎて泣けるやつ』英語版発売！

株式会社リリパット

シリーズ第4巻となる『3コマ育児ストーリー がんばるママへ愛と癒しのメッセージ Vol.4 では、共感しすぎて思わず涙してしまう“育児あるある”エピソードを12話を英語で収録。3コマ漫画+短いエッセイ+しめのひとこと、という構成で、子育ての日常にそっと光を当てる1冊です。

Episode 6 I Didn’t Cry Today

Essay

Over dinner, my child began sharing bits and pieces about his day.

Then came the words: “I didn’t cry today.”

That single phrase hit me deeply. Something must’ve been hard.

Maybe something frustrating, maybe something that made him want to cry.

Holding back tears-it’s no small feat for someone so little. And yet, he managed to face it. To accept it. Without tears.

In that moment, I saw a quiet kind of growth happening somewhere I hadn’t even noticed.

He gave it his all today. And because of that, I felt like I could try harder too.

Final Thought

He held it in with all his might.

His strength not to cry… almost made me cry.

💬こんな方におすすめ

英語育児を頑張っているママ、日本に住む外国人の方、日本のしつけに興味がある世界中のママ

🗨️著者からのメッセージ

「ママって、ほんとうによく頑張ってるよね」

そんなメッセージを込めて描きました。

あなたの中の優しさと強さを、もう一度感じてもらえたら嬉しいです。

📘書籍概要

書籍名:3-Panel Mom Moments: Gentle Comics from Japan for Moms Everywhere

Vol.4 - Tears from the Everyday Moments

著者:Yuki Hirakawa (ひらかわ ゆうき)

発売日:2025年7月27日

フォーマット:Kindle電子書籍(白黒3コマ漫画+ショートエッセイ)

価格:500円

Amazonリンク:https://x.gd/yuki3panelvol4

言語:英語

✏️著者プロフィール

ひらかわゆうき(Yuki Hirakawa)

子どもの英語教育・幼児教育に長年携わり、保育の現場で親子を見守り続けてきた幼児教育研究家。

紙の書籍を4冊出版。

現在は電子書籍で、保育の専門家としてのまなざしと、長年の人生経験をもとに、ママ達や子ども達の心に寄り添う『3コマ育児ストーリ- がんばるママへ愛と癒しのメッセージ』日本語版・英語版シリーズ、『AIと話した7つのこと』シリーズ、『神さまっているの?私のひとりよがりな神様論』日本語版・英語版、『子どもの未来に不安を感じたら AI時代に生きる子どもに必要な、創造力、共感力、レジリエンスを育む幼児期のかかわり方』日本語版・英語版などあたたかな作品を届けている。