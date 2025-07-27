がんばるママへ、そっと寄り添う3コマエッセイ漫画『3コマ育児ストーリー　がんばるママへ愛と癒しのメッセージ Vol.4　あるあるすぎて泣けるやつ』英語版発売！

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株式会社リリパット

シリーズ第4巻となる『3コマ育児ストーリー　がんばるママへ愛と癒しのメッセージ Vol.4　では、共感しすぎて思わず涙してしまう“育児あるある”エピソードを12話を英語で収録。3コマ漫画＋短いエッセイ＋しめのひとこと、という構成で、子育ての日常にそっと光を当てる1冊です。






Episode 6 I Didn’t Cry Today

Essay
Over dinner, my child began sharing bits and pieces about his day.


Then came the words: “I didn’t cry today.”


That single phrase hit me deeply. Something must’ve been hard.
Maybe something frustrating, maybe something that made him want to cry.


Holding back tears-it’s no small feat for someone so little. And yet, he managed to face it. To accept it. Without tears.


In that moment, I saw a quiet kind of growth happening somewhere I hadn’t even noticed.


He gave it his all today. And because of that, I felt like I could try harder too.


Final Thought
He held it in with all his might.
His strength not to cry… almost made me cry.






💬こんな方におすすめ


英語育児を頑張っているママ、日本に住む外国人の方、日本のしつけに興味がある世界中のママ



🗨️著者からのメッセージ


「ママって、ほんとうによく頑張ってるよね」
そんなメッセージを込めて描きました。
あなたの中の優しさと強さを、もう一度感じてもらえたら嬉しいです。




📘書籍概要


書籍名：3-Panel Mom Moments: Gentle Comics from Japan for Moms Everywhere
　　　　　Vol.4 - Tears from the Everyday Moments


著者：Yuki Hirakawa (ひらかわ　ゆうき）


発売日：2025年7月27日


フォーマット：Kindle電子書籍（白黒3コマ漫画＋ショートエッセイ）


価格：500円


Amazonリンク：https://x.gd/yuki3panelvol4


言語：英語




✏️著者プロフィール


ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）
子どもの英語教育・幼児教育に長年携わり、保育の現場で親子を見守り続けてきた幼児教育研究家。
紙の書籍を4冊出版。
現在は電子書籍で、保育の専門家としてのまなざしと、長年の人生経験をもとに、ママ達や子ども達の心に寄り添う『3コマ育児ストーリ- がんばるママへ愛と癒しのメッセージ』日本語版・英語版シリーズ、『AIと話した7つのこと』シリーズ、『神さまっているの？私のひとりよがりな神様論』日本語版・英語版、『子どもの未来に不安を感じたら　AI時代に生きる子どもに必要な、創造力、共感力、レジリエンスを育む幼児期のかかわり方』日本語版・英語版などあたたかな作品を届けている。