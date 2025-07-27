映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』オリジナル・サウンドトラック8月2日より配信開始！！
スーパー戦隊シリーズ 50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の 『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。
現在劇場公開中の映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』のBGMを収録した、オリジナル・サウンドトラックの配信が8月2日(土)から開始することが決定！！
作曲家 沢田完氏が手掛けたBGM24トラックのほか、オープニング・テーマ「WINNER！ゴジュウジャー！」のMovieサイズを収録。
◆8/2 配信開始挿入歌情報
【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー Music Collection vol.2
＜収録内容＞
M-1 「厄災再び（MM-01）」 作曲/編曲：沢田 完
M-2 「海の家でサマーパーリー！？（MM-02）」 作曲/編曲：沢田 完
M-3 「来たなゴジュウジャー（MM-03）」 作曲/編曲：沢田 完
M-4 「WINNER！ゴジュウジャー！（Movieサイズ）」歌：Wienners 作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners
M-5 「我が名は疫病のペスティス（MM-05）」 作曲/編曲：沢田 完
M-6 「待ち受ける試練（MM-06）」 作曲/編曲：沢田 完
M-7 「ビーチバレーバトル（MM-07）」 作曲/編曲：沢田 完
M-8 「円陣組んで大逆転（MM-08）」 作曲/編曲：沢田 完
M-9 「知恵を絞ってクイズバトル（MM-09）」 作曲/編曲：沢田 完
M-10 「息を合わせて大縄跳びバトル（MM-10）」 作曲/編曲：沢田 完
M-11 「いやさか一発！ロッククライミングバトル（MM-11）」 作曲/編曲：沢田 完
M-12 「ゴッドネス熊手の世直し出張所（MM-12）」 作曲/編曲：沢田 完
M-13 「エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type A）（MM-13）」 作曲/編曲：沢田 完
M-14 「エンゲージ！ゴレンジャーハリケーン！！（Type B）（MM-13a）」 作曲/編曲：沢田 完
M-15 「ロングリブ・クラディス！（MM-14）」 作曲/編曲：沢田 完
M-16 「滅ぶべきは人間ども（MM-15）」 作曲/編曲：沢田 完
M-17 「不敗のファイヤキャンドル（MM-16）」 作曲/編曲：沢田 完
M-18 「願いに綺麗も汚ねぇもねぇ（MM-17a）」 作曲/編曲：沢田 完
M-19 「ゴジュウジャーの願い（MM-18）」 作曲/編曲：沢田 完
M-20 「バラバラだけどそれでいい（MM-19）」 作曲/編曲：沢田 完
M-21 「いざ掴め！願いを！！（MM-20）」 作曲/編曲：沢田 完
M-22 「復活のテガソード（MM-21）」 作曲/編曲：沢田 完
M-23 「全戦隊レッド世界中でヒーローになる（MM-22）」 作曲/編曲：沢田 完
M-24 「WINNER GOZYUGER（MM-23）」 作曲/編曲：沢田 完
M-25 「ナンバーワンは誰だ！？（MM-24）」 作曲：玉屋2060% 編曲：沢田完
【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/MusicCollection-2
iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。
またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでもお楽しみ頂けます。
◆配信中
■Muisc Collection vol.1 配信情報
【タイトル】ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー Music Collection vol.1
【配信開始日】配信中
【収録内容】
01. WINNER！ゴジュウジャー！（TVサイズ）／歌：Wienners
作詩・作曲：玉屋2060% 編曲：Wienners
02. 戦いの終焉
03. 前代未聞の存在
04. 今、物語が始まる
05. 戦慄せしめし者
06. さすらいの遠野吠（Harmonica ver.）
07. 近寄りがたいが根はいいアイツ
08. 何かを感じる……
09. 喫茶「半世紀」
10. ひとときの安らぎ
11. 熱き想いを胸に抱いて
12. 異世界からの侵略者
13. 襲い来るナンバーワン怪人
14. 危急存亡
15. 頂上バトル！
16. 突然の襲来
17. 指輪を巡る争い
18. テガソードの大いなる意思
19. 我らナンバーワン戦隊！
20. ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー！
21. テガソードの召喚（Type A）
22. テガソード大バトル！
23. 愛が正義（ショートサイズ）／歌：影山ヒロノブ
作詩：売野雅勇 作曲・編曲：渡部チェル
24. 足並み揃えてゴジュウジャー
25. さすらいの遠野吠
26. ビリビリBe-lie-ving（TVサイズ）／歌：金子みゆ
作詩：藤林聖子 作曲・編曲：Mio Kimura CO-Producer：C.J. RuRu、0C
※Composed & Arranged by 沢田 完（Except Track 01, 23, 24, 26）
【Linkfire】 http://50ger.lnk.to/MusicCollection-1
◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 公式プレイリスト公開中
Linkfire http://50ger.lnk.to/Playlist
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