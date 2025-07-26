アニソン×クラブカルチャー『アニレヴ』とクリエイターコラボプラットフォーム『mate』が新プロジェクト『Virtual Rave Festival(Vレヴ)』を立上げ
クリエイターコラボプラットフォーム「mate」を運営するmate株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：林克幸、吉田成更）は、アニソンとクラブカルチャーが融合した最先端イベント「Anime Rave Festival（アニレヴ）」と共に新プロジェクト「Virtual Rave Festival（Vレヴ）」を立上げ、第一弾イベントを開催いたします。
「Virtual Rave Festival（Vレヴ）」とはリアルとバーチャルを融合させた最先端ハイブリッドエンターテイメントです。
本イベントはリアルで活躍する人気アーティストとバーチャルで活躍する人気アーティストがここでしか観ることが出来ない1夜限りのコラボレーションなどをお届け。
イベントを起点に新たなるコンテンツなども続々リリース予定。
今回のイベント出演者発表第一弾として、七海うらら、まりなす、ZAQが出演決定。
以降も第二弾、第三弾と豪華出演者を続々と発表してまいります。
本日7月26日(土曜)よりチケット販売を開始します。
チケット情報・イベント情報は、下記チケットサイト及び開催概要をご確認ください。
イベント概要
【イベント名】
Virtual Rave Festival（Vレヴ）
【開催日】
2025年9月20日(土曜)
【場所】
・オフライン：渋谷 DAIA
・オンライン：Z-aN
【チケット料金】
・オフライン：8,000円（※オールスタンディング）
・オンライン：4,900円
【チケットサイト】
・オフライン：https://t.livepocket.jp/e/02iw3
・オンライン：https://www.zan-live.com/live/detail/10639
【出演者】
七海うらら、まりなす、ZAQ、and more
【主催】
エイベックス・マネジメント（株）
【企画制作】
mate株式会社
【制作】
mate株式会社
【運営】
エイベックス・マネジメント（株）、mate株式会社
mateについて
mateはクリエイター同士のコラボマッチングプラットフォームの開発・運営のほか、エンタメ事業を展開する法人様に向けたコンサルティングやコンテンツ制作に関する事業支援も行っております。
mate株式会社
- 所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
- 代表取締役：林克幸、吉田成更
- 事業内容：クリエイターコラボプラットフォームの開発・運営、法人向け事業支援
- 設立日：2024年2月29日
- HP：https://www.mate-creator.net/
- お問い合わせ：https://forms.gle/Wy74vwBTJNXt5gjb8