『2025 TAEMIN ARENA TOUR ′Veil′』タイトル発表＆NEWポスター公開
2025 TAEMIN ARENA TOURのタイトルが『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』に決定いたしました。
タイトル発表とあわせてNEWポスターも公開いたします！
神秘性と幻想性を纏いながら、'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかにしていきます。
さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観へご招待いたします。
ステージまでも芸術に変える、K-POP界を代表する表現者テミンがお届けする特別な公演にぜひご期待ください。
神奈川・佐賀・静岡公演7月28日(月)18時よりプレイガイド先行1次(先着)受付がスタート！
千葉・兵庫公演 8月7日(金)23時59分までファンクラブ先行1次(抽選)受付中！
【公演タイトル】
2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'
【公演スケジュール】
■神奈川 / ぴあアリーナMM
2025年9月13日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年9月14日(日) 開場15:00/開演16:00
2025年9月15日(月・祝) 開場14:00/開演15:00
■佐賀 / SAGAアリーナ
2025年9月20日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年9月21日(日) 開場15:00/開演16:00
■静岡 / エコパアリーナ
2025年10月4日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年10月5日(日) 開場15:00/開演16:00
■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00
■兵庫 / GLION ARENA KOBE
2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00
2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【公演詳細】
https://taemin.jp/news/2025/06/2025-taemin-arena-tour-2
■問い合わせ
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@taemin.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。
x.com/TAEMIN_JPofficl