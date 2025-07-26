「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～配信ライブ実施決定！
「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～ を8月2日(土) 19:00より配信にて開催決定！
チケット販売は本日、7月26日(土) 20：30 より以下のプラットフォームにて開始！
【配信サービス】
・アニメイトチケットオンライン
受付URL：https://ticket.animate-onlineshop.jp/collections/signal
・Streaming+
受付URL：https://eplus.jp/uge-and-ol/
・SPWN
受付URL：https://spwn.jp/events/evt_6YUn5FWUn7TIUjZRYiML
【チケット販売期間】
7月26日(土) 20：30 ～ 8月9日(土) 16:00まで
【アーカイブ視聴可能期間】
8月9日(土) 23:59まで
さらに、ライブ記念グッズの二次受注も開始します！
https://spwn.jp/events/evt_6YUn5FWUn7TIUjZRYiML/goods
申込期間：7月26日（土）20:30 ～ 8月9日（土）23:59
発送タイミング：25年9月下旬から随時発送予定
＜公演情報＞
タイトル：「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～
※配信限定ライブ
日程：2025年8月2日(土)
開演：19:00
出演：杏戸ゆげ
ゲスト：水無瀬、碧依さくら（※一部楽曲やMCコーナーでの出演を予定）
イベント公式ページ：https://www.fwinc.co.jp/live/103072/
【チケット料金】
4,000円（税込）
【配信サービス】
・アニメイトチケットオンライン
・Streaming+
・SPWN
【杏戸ゆげ公式サイト・SNS】
https://www.774.ai/
https://x.com/Uge_And
【水無瀬公式サイト・SNS】
https://neo-porte.jp/
https://x.com/minasern
【碧依さくらYouTube・Xアカウント】
https://www.youtube.com/@aoi_sakura3
https://x.com/sakura_aoi_main
【Frontier Works公式サイト・Xアカウント】
https://www.fwinc.co.jp/
https://x.com/frontier_works
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