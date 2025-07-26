「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～配信ライブ実施決定！

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株式会社アニメイトホールディングス







「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～ を8月2日(土) 19:00より配信にて開催決定！



チケット販売は本日、7月26日(土) 20：30 より以下のプラットフォームにて開始！



【配信サービス】


　・アニメイトチケットオンライン


　　受付URL：https://ticket.animate-onlineshop.jp/collections/signal



　・Streaming+


　　受付URL：https://eplus.jp/uge-and-ol/



　・SPWN


　　受付URL：https://spwn.jp/events/evt_6YUn5FWUn7TIUjZRYiML



【チケット販売期間】


7月26日(土) 20：30 ～ 8月9日(土) 16:00まで



【アーカイブ視聴可能期間】


8月9日(土) 23:59まで




さらに、ライブ記念グッズの二次受注も開始します！


https://spwn.jp/events/evt_6YUn5FWUn7TIUjZRYiML/goods





申込期間：7月26日（土）20:30 ～ 8月9日（土）23:59


発送タイミング：25年9月下旬から随時発送予定




＜公演情報＞


タイトル：「Signal」～杏戸ゆげ 新3Dお披露目ライブ～


※配信限定ライブ


日程：2025年8月2日(土)


開演：19:00


出演：杏戸ゆげ


ゲスト：水無瀬、碧依さくら（※一部楽曲やMCコーナーでの出演を予定）


イベント公式ページ：https://www.fwinc.co.jp/live/103072/



【チケット料金】


4,000円（税込）



【配信サービス】


　・アニメイトチケットオンライン


　・Streaming+


　・SPWN




【杏戸ゆげ公式サイト・SNS】


https://www.774.ai/


https://x.com/Uge_And



【水無瀬公式サイト・SNS】


https://neo-porte.jp/


https://x.com/minasern



【碧依さくらYouTube・Xアカウント】


https://www.youtube.com/@aoi_sakura3


https://x.com/sakura_aoi_main



【Frontier Works公式サイト・Xアカウント】


https://www.fwinc.co.jp/


https://x.com/frontier_works



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