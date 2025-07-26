圧巻の演舞とエールが響く“魂のステージ”！「大学応援団フェスタ2025」 チケット本日7月26日発売開始

ぴあ株式会社

9月14日(日)、東京・国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホールにて「大学応援団フェスタ2025」を開催します。

公式サイト :https://ouendanfesta.com/

失われゆく応援団文化を未来に残す--。

その想いから2018年に生まれた「大学応援団フェスタ」。現在では20を超える大学が参加する日本最大級のイベントへと成長を遂げました。今年からぴあが共催として参画し、年に一度の晴れ舞台をより一層盛り上げてまいります。伝統と誇りを受け継いだ大学生たちが演じる圧巻の演舞をぜひ間近で体感してください。

チケットは、チケットぴあにて本日7月26日(土)18時より先行抽選受付を開始。A席・B席のチケット購入者には、特典として、イラストレーター・yuichi（https://www.instagram.com/yuichi_artwork）とコラボしたグッズをプレゼント。デザインは鋭意製作中ですのでお楽しみに。詳しくは公式サイトにて御確認下さい。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/ouendanfesta2025/公式サイト :https://ouendanfesta.com/

「大学応援団フェスタ2025」 https://ouendanfesta.com/

▶開催概要

名称：大学応援団フェスタ2025

日程：2025年9月14日（日） 開場12:15 / 開演13:00

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホール

（〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1）

主催：大学応援団フェスタ実行委員会

共催：ぴあ株式会社

▶出演団体

青山学院大学応援団、亜細亜學園體育會應援指導部、學習院大學應援團

國學院大學全學應援團、国士舘大学應援團、駒澤大学体育会應援指導部ブルーペガサス

上智大学応援団、成蹊大學應援指導部、専修大學全學應援團、大東文化大學全學應援團

中央大学應援團、筑波大学応援部WINS、東海大学応援団、東洋大學應援指導部

一橋大学体育会應援部、防衛大学校應援團リーダー部、明治学院大学応援団

立正大學應援指導部、大阪大学応援団、関西四私立大学応援団連盟

※他ゲスト出演の応援団あり

▶チケット料金

Ａ席 3,000円 ※公演パンフレット・オリジナルグッズ付き/中央前方ブロック席

Ｂ席 2,500円 ※公演パンフレット・オリジナルグッズ付き

Ｃ席 1,500円 ※公演パンフレット付き

▶チケットスケジュール

先行抽選：2025年7月26日（土）18:00～8月11日（月・祝）23:59

プレイガイド：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ouendanfesta2025/(https://w.pia.jp/t/ouendanfesta2025/)