【フジテレビ】人気ウェブ漫画『人気は何か間違っている』スピンオフドラマ 韓国BLドラマ『何か間違っている　Something’s Not Right』８月９日（土）０時よりFODにて独占配信開始！

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓国BLドラマ『何か間違っている Something’s Not Right』を8月9日(土)0時より独占配信することが決定しました。

『何か間違っている Something’s Not Right』(C)2025. Moving Pictures Company Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED.

韓国BL『何か間違っている Something’s Not Right』は、ウェブトゥーン原作の人気漫画『人気は何か間違っている』のスピンオフ作品として2025に製作されたドラマです。いつもそばにいる幼なじみを、ひそかに思い続けてきた青年が友情と愛情の間で思い悩む姿を描く本作は、友情が愛情へと変わり、その戸惑いが詩的なリズムで美しく表現されています。静かに揺れる青年の心情が静かに画面越しに伝わり、多くの共感を集めることが期待されている作品です。本作では、新人俳優のチェ・ミンホ、チョン・ジェヒョン、チ・ミンソの3名が主演を務めます。登場人物の感情を見事に消化した、視聴者の心を魅了するみずみずしい演技にもご注目ください!

【ストーリー】

大学生のド・バウは幼なじみで親友のチ・フンに片思いをしている。フンに対する思いが募り、友達でいることに耐えられなくなったバウはフンとの関係を絶とうとする。しかし、何も知らないフンは、事情があるのだろうと考えて今までどおりバウのそばを離れない。そんなある日、バウが胸中を書きためていたノートをアニメ学科のチョン・ハミンに拾われる。バウのノートを書きかけの小説だと勘違いしたハミンは、バウに物語の続きを書いてくれと言うが…。

(左から)チョン・ジェヒョン(チ・フン役)、チェ・ミンホ(ド・バウ役)(C)2025. Moving Pictures Company Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED.

◇ ドラマ概要

■タイトル:『何か間違っている Something’s Not Right』(全8話)

■配 信:8月9日(土)0時~独占配信開始 毎週土曜日、日曜日に2話ずつ新エピソード配信

■出 演:チェ・ミンホ、チョン・ジェヒョン、チ・ミンソ

■原 作:タクボン『人気は何か間違っている』

■スタッフ:演出:ソン・ユファン

脚本:ソ・ジウン、ソン・ユファン

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

