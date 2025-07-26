クレーネル『ワンダーフェスティバル 2025[夏]』ブース出展
株式会社クレーネルは、2025年7月27日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ワンダーフェスティバル2025[夏]」において、アニプレックスと共同でブース出展をいたします。
【出展内容】
▼デコレーションマスター展示
・ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9989
・アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=9990
▼原型展示
・ウマ娘 プリティーダービー マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）
・ウマ娘 プリティーダービー ミホノブルボン CODE：グラサージュVer. 1/7スケールフィギュア（初展示）
・アズールレーン 尾張 AnimeExpo2024 Ver. 1/7スケールフィギュア
▼参考展示
・ホロライブプロダクション 天音かなた 1/7スケールフィギュア
・ホロライブプロダクション 風真いろは 1/7スケールフィギュア
・ホロライブプロダクション 博衣こより 1/7スケールフィギュア
・ウマ娘 プリティーダービー シンボリルドルフ 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
・ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
・ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
【販売情報】
▼ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemspmYraHx.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187421
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3148129/
▼アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer. 1/6スケールフィギュア
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemfZOqmqlX.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187268
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3144109/
「ワンダーフェスティバル」とは
プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄り、展示・販売を行なう「世界最大級の造形・フィギュアの祭典」。
【開催概要】
開催期間： 2025年7月27日（日）10:00~17:00
会場： 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
主催： ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂
公式サイト： https://wonfes.jp/specialsite/
【権利表記】
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) COVER
(C) Cygames, Inc.
【株式会社クレーネル概要】
商号： 株式会社クレーネル
本社所在地： 東京都千代田区
代表者： 代表取締役 清水広美
株主構成： 株式会社アニプレックス100％
主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託
公式サイト： https://claynel.jp/
公式X： https://twitter.com/Claynel_news
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社クレーネル 担当：業務管理部
TEL：03-5825-4530 E-mail：cln_info@claynel.jp
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。