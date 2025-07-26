生成AI・音声AIの専門知見を発信する公式ブログ「Exatech LLM Blog」を開設
株式会社エクサテック
Exatech LLM Voice Blog
- オープンな技術共有により、PoC から本番運用までの検討期間を短縮
- 採用強化：音声×LLM分野のエンジニア母集団形成を目的
- PoC無料診断クーポン：ブログ読者限定、40h PoC スプリントを 20%OFF
- コメント相談窓口：技術者が48h以内に質問回答
- LLM×音声ハンズオンウェビナー（月1回）
- 業界別ニュースレター（製造／金融／医療向け）
Exatech LLM Voice Blog
概要
生成AI×音声AIの研究開発を行う 株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西 洋平太、以下「当社」）は、公式技術ブログ 「Exatech LLM Voice Blog」（http://exatech.dev/llm）を2025年7月25日に公開しました。
Whisper／GPT‑4o／Claude 3 など最新 LLM・音声技術の実践ノウハウ・PoC スプリント事例・KPI 公開レポート・セキュリティ／規制対応（PCI DSS・HIPAA）ベストプラクティスを更新し、無料ホワイトペーパーやコードスニペットも随時ダウンロード提供する予定です。
開設の背景- 音声AI導入を検討する中堅企業から 「実装事例やコスト感をもっと詳しく知りたい」 との要望が増加
- オープンな技術共有により、PoC から本番運用までの検討期間を短縮
- 採用強化：音声×LLM分野のエンジニア母集団形成を目的
主なカテゴリー[表: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/21_1_1c011de63050972403cd3c99de8272ea.jpg?v=202507260925 ]
読者特典- 記事末尾から資料DL：比較表・設計テンプレートを無償提供
- PoC無料診断クーポン：ブログ読者限定、40h PoC スプリントを 20%OFF
- コメント相談窓口：技術者が48h以内に質問回答
今後の発信計画- 隔週動画チュートリアル（YouTube 連動）
- LLM×音声ハンズオンウェビナー（月1回）
- 業界別ニュースレター（製造／金融／医療向け）