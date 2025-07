ロックバンドDear Chambersが、最新シングル「独白のように」のMVを公開！

Dear Chambers 「独白のように」 Music Video

2025年7月24日(木) 20:00公開

https://www.youtube.com/watch?v=SjxbmNVSlJE

Dear Chambers 「独白のように」Music Video

ロックバンド Dear Chambers。生粋のライブバンドである彼らが、セカンドフルアルバム「NEW OLDIES」のリリースから8ヶ月ぶりに披露する新曲は、哀愁と疾走感と爆発力を限界まで凝縮させて解き放つ、リスナーの期待値を遥かに超えるド直球ソング。

彼ら節のグッドメロディーは更に研ぎ澄まされ、モリヤマリョウタの歌声に乗せた最大限の切なさを爆音と共にアナタの耳元にお届けする。

Dear Chambers「独白のように」

Dear Chambers 「独白のように」 ジャケット写真





各配信サイトにて好評配信中!



https://orcd.co/dokuhakunoyouni

【 Dear Chambers Profile 】

Dear Chambers アーティスト写真

Member (L→R): 秋吉ペレ (Ba. cho) モリヤマリョウタ (Vo. gt) しかぎしょうた (Dr. cho)



2017年10月東京にてDear Chambers(ディアチェンバーズ)結成。

2022年までに1枚のフルアルバムと2枚のミニアルバム等を含む複数の作品をPaddy fieldよりリリース。

それらのリリースと並行してひたすらに全国各地でライブを重ね、ライブハウス現場では圧倒的な認知度と信頼度を誇る。

2023年、KURAMAE RECORDSに移籍。

レーベル移籍後はシングル「環七ラプソディー」「オレンジロード」「Oh my BABY」を立て続けにリリース。

そして2024年10月23日、自身2枚目となるフルアルバム「NEW OLDIES」を満を持してリリース。

ツアーファイナルは新宿LOFTにてワンマンライブを大盛況にて完遂。

勢いそのままに2025年6月4日に最新曲「独白のように」をデジタルリリース。

そして2025年6月30日に渋谷CLUB QUATTROにて開催した自主企画「No Futures」は完全SOLD OUT。w/Maki , Sunny Girl

目指すはスリーピースロックバンドの最高峰。彼らの未来は確実に明るい。

Web ▶ https://www.dearchambers.com

X ▶ https://x.com/dearchambersjp

Instagram ▶ https://www.instagram.com/dearchambersjp/

【Live】

2025年7月23日(水)

東京 高田馬場CLUB PHASE

Recca 1st single 『mebuki』 release tour 初日 "Lights of the predawn TOUR"

Recca / Dear Chambers / MUSHRO.mo

2025年8月7日(木)

下北沢演家-SHITORAYA-

モリヤマ リョウタ 単独公演 「夏の運命と出逢いに」

モリヤマ リョウタ

2025年8月23日(土)

東京 高田馬場CLUB PHASE

kurage 1st full album 「Astra」 Release Tour Twilight Arrow Tour

kurage / Dear Chambers / SideChest

2025年8月24日(日)

Live House R.A.D & Live Diner Party’z

サカエマコッツサーキット -2025-

ank / BACK TO BOYS / Dear Chambers / 東京、君がいない街 / INKYMAP / Cloudy / The Rusted Crown / ミニマムズ / World’s End Super Nova / THE JAPANESE PRIDE / DaisyCall

2025年10月11日(土),10月12日(日)

広島10会場サーキットイベント

"SUPER ROCK CITY HIROSHIMA 2025 DX"

2025年11月9日(日)

八王子Match Vox

ペルシカリア 「シチテンハッキツアー2025」

ペルシカリア / Dear Chambers

