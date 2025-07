TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』が下北沢BASEMENTBARと共催する若手アーティストのフックアップイベントvol.2開催！

株式会社TBSラジオ

あなたの毎日に音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。月替わりのセレクターにオリジナルのテーマに沿った楽曲を選曲していただき、音楽を通じた癒しの時間創りを目指して制作している。

この度、下北沢の地で長年の営業を通して素晴らしいアーティストを輩出してきたBASEMENTBARとの共催で、『CITY CHILL CLUB』が若手アーティストをフックアップしていくライブイベント企画をスタートさせた。

「Link to_ in BASEMENTBAR organized by CITY CHILL CLUB vol.2」と題し、10/2(木)に開催されるイベントには、浪漫革命、井上園子、wowdow、からくりごっこの4組が出演。

CITY CHILL CLUBとBASEMENTBARが自信を持っておすすめするアーティストによるライブを、一挙に楽しめるイベントとなっている。

また、番組本編でもイベントと連動した企画を実施!

本公演の出演アーティスト4組もラジオ本編への登場を予定している。

「Link to_」というタイトル通り、日々ラジオをお聴きいただいているリスナーとリアルな空間で「つながる」、新しいアーティストと出会い音楽と「つながる」、そんな体験をお届けしたいという想いで始まったこのイベント。日常の疲れをふっと忘れられる時間と、人生における新たな音楽との出会いとなるような場を提供していく。

これまで多くの音楽ラバーが出演し、良い音楽をリスナーに届けるべく制作してきた『CITY CHILL CLUB』がおくるイベントシリーズに期待してほしい。

【イベント概要】

Link to_ in BASEMENTBAR organized by CITY CHILL CLUB vol.2

◇日程:10/2(木)

◇開場:18:30 開演:19:00

◇会場:下北沢BASEMENTBAR 【https://toos.co.jp/basementbar/】

東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F

小田急線 / 京王井の頭線 下北沢駅より徒歩約10分

◇出演者:浪漫革命 / 井上園子 / wowdow / からくりごっこ

◇前売券:3,500円 当日券:4,000円

◇一般発売期間:7/26(土)12:00~10/1(水)23:59

https://t.livepocket.jp/e/ic69j



◇公演に関するお問い合わせ:

BASEMENTBAR mail:basement@toos.co.jp tel:03-5481-6366

【出演者プロフィール】

浪漫革命

2017年5月5日、京都にてこどもの日に立ち上がった5人組バンド。

日本人の持つ浪漫、音楽の持つ浪漫、今の時代に確かに在る浪漫、それらをこよなく愛し、 音楽はいつだって黎明期であることを信じた革命児達。

結成わずか3ヶ月で「SUMMER SONIC 17」「Rising Sun Rock Festival2017」などの大型フェスに出演。テレビ東京ドラマ「かしましめし」にて本人役で出演、ラッパーの鎮座DOPENESSとのコラボ楽曲「うわついた気持ち」やYouTuber岡田康太とのコラボ楽曲「優しいウソで」のリリース、石原さとみ出演「すき家」のCM「あたらしいカレー」篇にタイアップが決まるなど活動は多岐に渡る。

井上園子

2022 年よりアルバイト先のオーナーの一声をきっかけに音楽活動を開始、両親の影響で聴き馴染んでいた60~70 年代のフォーク、ロック、ブルース、カントリー、ブルーグラスといったスタイルの音楽をベースに、日常の一コマを独特な視点で“言葉”に置き換えた唯一無二の世界観を三畳一間から産み出すシンガー・ソングライター。父のギターを携え、茅ヶ崎、藤沢、横浜など神奈川県沿岸部を中心にライヴ活動を始め、東京都内や地方へと徐々に活動の範囲を広げると2024 年9 月に1st アルバム『ほころび』をリリース。「第17 回CD ショップ大賞2025」入賞、「APPLE VINEGAR - Music Award 2025」特別賞受賞などのアワード受賞や数多くのメディア、音楽関係者から高い評価を得ている。以降、全国各地からのオファーに応えて津々浦々ライヴを行い、「結いのおと2025」、「FUJI & SUN '25」、「FUJI ROCK FESTIVAL '25」といったフェスへの出演も果たしている。

wowdow

2021年8月結成。

Vo. 丸本拓未(マルモトタクミ)、Gt. 西尾大祐(ニシオダイスケ)、Vo. sbe(ソブエ)、Ba. T.りょう(ティーリョウ)の4人組リアリーナイスポップグループ。

キャッチーなメロディにロックなバンドサウンド、リアリーナイスなポップソング達が持ち味。

デザインはVo. sbe、mvはBa. T.りょうが手掛けており、一貫したポップなディレクションも必見。

ライブでは4人に加えてチームメンバーを率い、強力なアンサンブルを実現。それぞれの動きにも注目して楽しんでもらいたい。

からくりごっこ

東京を中心に活動する4人組”バブルガムロックバンド”。グルーヴィーなリズムにポップでキャッチーなメロディを乗せた楽曲、様々なルーツミュージックの要素を散りばめた遊び心のあるサウンドは、どんな季節でも聴く人の心に寄り添う。

メンバー全員がソングライティング&ボーカルを務め、それぞれの色を出しつつ、バンドとしての一体感を爆発させた表現はハピネスそのもの。

"海沿いの遊園地"のような、多幸感とノスタルジーが入り混じったライブパフォーマンスで、皆さんをバブルガムな世界へお連れします。

【番組概要】

◇番組名:TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

◇放送時間:月~金 深夜27:00~29:00

◇内容:アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回オリジナルのテーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。

◇25年7月度ミュージックセレクター

月曜1-2週 SUKEROQUE

3-4週 スネオヘアー

火曜1-2週 The Lamb

3週 じんぼぼんじ

4-5週 フレデリック

水曜1-2週 上西萌々

3-4週 マシコタツロウ+加藤里保菜

5週 THE YARA

木曜1-2週 LUA

3-5週 Nape

金曜1-2週 こっけ(SSW / shimokitazawa THREE店長)

3-4週 奇妙礼太郎

◇25年8月度ミュージックセレクター

月曜1-2週 池田聡

3週 佐藤達郎(DELFONICS 代表/デザインディレクター)

4週 sorato

火曜 Link to_ in BASEMENTBAR organized by CITY CHILL CLUB vol.1

1週 インナージャーニー

2週 kiss the gambler

3週 生活の設計

4週 PARIS on the City!

水曜1-2週 ロイヤルギャル

3-4週 MOSHIMO

木曜1-2週 Mellow Youth

3-4週 YOURNESS

金曜1-2週 森田美勇人

3-5週 関取 花

