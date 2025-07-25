¼¡Âå¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌÄ¤é¤¹¥¸¥ã¥º¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥É¡¢INSTANT ALTER(¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ª¥ë¥¿ー)¤¬¡¢2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë ¡ÖNothing New¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£

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¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô Emilio Modeste (¡ØBLUE GIANT¡Ù¤ÎºîÃæ¶Ê¡ÖMOMENTUM¡×¤Ç¤â¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò±éÁÕ) ¤È¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È Natasha Agrama ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ INSTANT ALTER¡£Stanley Clarke¡¢Christian McBride¡¢Kassa Overall¡¢Julius Rodriguez¡¢Thundercat¡¢Kamasi Washington ¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥º¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¤ÃÎ¤ÎËÁ¸±¤ÈÌþ¤·¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
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Natasha Agrama ¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¤¬¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢Emilio Modeste ¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬²»¤ÎÇÈ¤ÎÃæ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê´¶¾ð¤È³Î¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Return to Forever (Chick Corea¡¢Stanley Clarke) ¤äWeatherReport (WayneShorter¡¢JoeZawinul) ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥º¡¦¥í¥Ã¥¯¤Î³×¿·¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀûÎ§¤ä¡¢¥·ー¥ó¤´¤È¤ËÅ¸³«¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹½À®¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê²»³ÚÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä°¤¼ê¤òÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ Æâ¾ÊÅª¤Ê²»³Ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖNothing New¡×¤Ï¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ÆÄ´ÏÂ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²á Äø¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
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¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§INSTANT ALTER
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¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ Jazz | Rock | Fusion | Prog | Soul
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È¯Çä¸µ¡¦¥ìー¥Ù¥ë¡§SWEET SOUL RECORDS
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