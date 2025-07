株式会社白泉社

2025年12月をもって解散を発表したアイドルグループ「#2i2」から、ゆいちゃんが初登場!ステージでは見れない奥ゆい from #2i2 の等身大のカワイイ素顔を見せちゃいます(ハート)(ハート)

グラビアはこちら↓

https://younganimal.com/episodes/3156d668be9ca/

