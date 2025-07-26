人気バラエティ番組「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!?『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』コミックスが2025年7月26日（土）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年7月26日（土）に『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』（漫画：砂尾）を発売いたします。
人気バラエティ番組「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!?
『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』
漫画：砂尾 ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）
日本テレビ人気バラエティ「有吉の壁」発、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ×ガクテンソク・奥田の即興ユニット「京佳お嬢様と奥田執事」コミカライズ!!
ギャルでおてんば娘の京佳お嬢様と、彼女に長年仕える真面目な奥田執事。
世界のどこにいても変わらないふたりのドタバタ日常コメディ♪
「京佳お嬢様と奥田執事」とは？
日本テレビにて毎週水曜19時～放送中の大人気バラエティ「有吉の壁」にて誕生した、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二が披露した即興ユニット。
2025年1月8日（水）の放送回で登場するや否や、「ギャルお嬢様と執事」という世界観にハマる人が続出し放送直後からトレンド入りし、ファンアートやショートストーリーがSNSで大バズり！
▼「有吉の壁」公式YouTubeチャンネル「壁チャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UC-ASnhD1JXr-AISPr0tv_OA
▼「京佳お嬢様と奥田執事」公式TikTok
https://www.tiktok.com/@kyokaojo_okuda
▼「京佳お嬢様と奥田執事」公式Ｘ
https://x.com/kyokaojo_okuda
▼「有吉の壁」公式サイト
https://www.ntv.co.jp/ariyoshinokabe/
▼「有吉の壁」公式Instagram
https://www.instagram.com/ariyoshinokabe_ntv
「有吉の壁」アシスタントの佐藤栞里も推薦!?
「有吉の壁」のアシスタントを務める、佐藤栞里さんから推薦コメントをいただきました。
佐藤栞里コメント
一途で不器用な二人の愛おしい物語。このはじめてのきゅんに、名前はありますか？
登場人物
金子京佳（かねこ きょうか）
金子家のお嬢様。金髪で爪が長いギャル。
ことあるごとに執事の奥田を困らせている。
奥田修二（おくだ しゅうじ）
昔、京佳に拾われてから金子家に仕え続けている、勤勉な執事。
かつてはヤンチャだった時代もあったとか……？
信子（のぶこ）
京佳の友人のギャル。とある有名な一族の末裔らしい。
すがちゃん
京佳の友人のチャラ男。ギャルに振り回されがち。
よじょう
信子に仕える執事。奥田執事とよく張り合っている。
トレードマークはもじゃもじゃの髪の毛。
特典情報
【とらのあな】イラストカード
https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012706113/
【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード
https://org.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3016927
【TSUTAYA】イラストカード
※本特典はTSUTAYA店頭購入者限定となっています。
【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド
https://www.gamers.co.jp/pd/10806921/
【応援書店】ミニステッカー
応援書店特典配布一覧は下記よりご確認ください。
https://x.com/comicgene/status/1943606599253143630
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
書誌情報
書名：漫画 京佳お嬢様と奥田執事
漫画：砂尾
ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）
発売日：2025年7月26日（土）
定価：770円（本体700円＋税）
レーベル：MFコミックス ジーンシリーズ
判型：B6判
ページ数：130ページ
ISBN：978-4-04-684859-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)
著者プロフィール
砂尾（すなお）
お笑いコメディBL『お前なんか大嫌いだバーカ！』、お笑い芸人・かが屋のバラエティ番組原案の『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』など、趣味のお笑いを中心に、テンポのよいコメディ作品を多く手掛けている。
月刊コミックジーンにて『月見里家のメイド男子』を連載中。
X：https://x.com/suna_bl
関連情報
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