人気バラエティ番組「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!?『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』コミックスが2025年7月26日（土）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年7月26日（土）に『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』（漫画：砂尾）を発売いたします。

人気バラエティ番組「有吉の壁」で話題のお嬢様×執事が漫画化!?

『漫画 京佳お嬢様と奥田執事』

漫画：砂尾 ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）

日本テレビ人気バラエティ「有吉の壁」発、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ×ガクテンソク・奥田の即興ユニット「京佳お嬢様と奥田執事」コミカライズ!!

ギャルでおてんば娘の京佳お嬢様と、彼女に長年仕える真面目な奥田執事。

世界のどこにいても変わらないふたりのドタバタ日常コメディ♪

「京佳お嬢様と奥田執事」とは？

日本テレビにて毎週水曜19時～放送中の大人気バラエティ「有吉の壁」にて誕生した、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二が披露した即興ユニット。

2025年1月8日（水）の放送回で登場するや否や、「ギャルお嬢様と執事」という世界観にハマる人が続出し放送直後からトレンド入りし、ファンアートやショートストーリーがSNSで大バズり！

▼「有吉の壁」公式YouTubeチャンネル「壁チャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC-ASnhD1JXr-AISPr0tv_OA

▼「京佳お嬢様と奥田執事」公式TikTok

https://www.tiktok.com/@kyokaojo_okuda

▼「京佳お嬢様と奥田執事」公式Ｘ

https://x.com/kyokaojo_okuda

▼「有吉の壁」公式サイト

https://www.ntv.co.jp/ariyoshinokabe/

▼「有吉の壁」公式Instagram

https://www.instagram.com/ariyoshinokabe_ntv

「有吉の壁」アシスタントの佐藤栞里も推薦!?

「有吉の壁」のアシスタントを務める、佐藤栞里さんから推薦コメントをいただきました。

佐藤栞里コメント

一途で不器用な二人の愛おしい物語。このはじめてのきゅんに、名前はありますか？

登場人物

金子京佳（かねこ きょうか）

金子家のお嬢様。金髪で爪が長いギャル。

ことあるごとに執事の奥田を困らせている。

奥田修二（おくだ しゅうじ）

昔、京佳に拾われてから金子家に仕え続けている、勤勉な執事。

かつてはヤンチャだった時代もあったとか……？

信子（のぶこ）

京佳の友人のギャル。とある有名な一族の末裔らしい。

すがちゃん

京佳の友人のチャラ男。ギャルに振り回されがち。

よじょう

信子に仕える執事。奥田執事とよく張り合っている。

トレードマークはもじゃもじゃの髪の毛。

特典情報

【とらのあな】イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012706113/

【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード

https://org.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3016927

【TSUTAYA】イラストカード

※本特典はTSUTAYA店頭購入者限定となっています。

【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pd/10806921/

【応援書店】ミニステッカー

応援書店特典配布一覧は下記よりご確認ください。

https://x.com/comicgene/status/1943606599253143630

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

書誌情報

書名：漫画 京佳お嬢様と奥田執事

漫画：砂尾

ご本家：金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）＆奥田修二（ガクテンソク）

発売日：2025年7月26日（土）

定価：770円（本体700円＋税）

レーベル：MFコミックス ジーンシリーズ

判型：B6判

ページ数：130ページ

ISBN：978-4-04-684859-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000725/)

著者プロフィール

砂尾（すなお）

お笑いコメディBL『お前なんか大嫌いだバーカ！』、お笑い芸人・かが屋のバラエティ番組原案の『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』など、趣味のお笑いを中心に、テンポのよいコメディ作品を多く手掛けている。

月刊コミックジーンにて『月見里家のメイド男子』を連載中。

X：https://x.com/suna_bl

関連情報

月刊コミックジーン 公式ホームページ：https://comic-gene.com/

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