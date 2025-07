【ゴジラ生誕70周年記念 公式アイテム】ゴジラ音声目覚まし時計が、いよいよ第二次販売開始！限定品につき売り切れ注意。感謝のプレゼント企画も同時開催！

株式会社秀建コーポレーション

エックスプレゼント企画 フォロー&リポスト・いいね(https://x.com/direct_a_g/status/1942141765789913194) ←ここをクリック

有効応募者を全てシャッフル!!で抽選いつ参加しても確率は同じ

【締切:7月31日 23:59まで】まだ参加していないみなさま奮ってご応募ください

1954年に公開された映画ゴジラは、日本の特撮映画の金字塔として知られています。今年で公開から70年を迎え、その影響力は今なお世界中で健在です。ゴジラは、戦後の日本における核の脅威を象徴する存在として描かれました。第五福竜丸事件を背景に、核実験によって目覚めた巨大怪獣が東京を襲うというストーリーは、単なる怪獣映画ではなく、核兵器への警鐘を鳴らす作品として高く評価されました。その後、ゴジラシリーズは数多くの続編やリメイクが制作され、ハリウッド版も登場するなど、世界的なフランチャイズへと発展しました。特に近年では、『シン・ゴジラ』や『ゴジラ-1.0』など、日本独自の視点を持つ作品が再び注目を集めています。70年の歴史を経てもなお、ゴジラは単なる怪獣ではなく、時代ごとの社会問題を映し出す存在として進化を続けています。その普遍的なテーマと迫力ある映像表現は、今後も多くの人々を魅了し続けるでしょう。

ゴジラファン必見!70周年を祝う「ゴジラ音声目覚まし時計」が登場しました!この特別な目覚まし時計は、1954年当時の貴重な音源をそのまま使用。3種類の音声が搭載されており、朝の目覚めがより刺激的で楽しいものになります。

スタイリッシュなデザインは、お部屋のインテリアとしても存在感を放ちます。どんなシーンでも使用できる万能さが魅力です。



毎朝、ゴジラの力強い声で目覚めることで、元気な朝を迎えることができます。ぜひこの機会に、特別な「ゴジラ音声目覚まし時計」を手に入れ、日常にゴジラのスリリングなエッセンスを添えてください!

【ゴジラ生誕70周年記念 公式アイテム】ゴジラ音声目覚まし時計

発売日:7月1日

定価:7,700円(税込価格)

●サイズ(約):幅12.5×奥行6×高さ19cm●重量(約):310g(電池含まず)●材質:スチール、プラスチック、他●電源:単3形マンガン乾電池×2(付)●仕様:中国製クォーツムーブメント、平均月差±60秒、ベルまたはゴジラの3種類の音声によるアラーム●日本製

こちらも大人気「ゴジラ電波ソーラクロノグラフ」プレゼント企画実施中

抽選で1名様にプレゼント!!

【生誕70周年記念モデル】

ゴジラ電波ソーラクロノグラフを

1名様にプレゼント

【応募条件】

⑴ 公式エックスのフォロー

⑵ このポスト(https://x.com/direct_a_g/status/1942141765789913194)をいいね&リポスト

7月31日 23:59締切です。

公式:ゴジラ生誕70周年記念限定『電波ソーラークロノグラフウォッチ』

発売日:発売中

定価:49,500円(税込価格)

仕様:●サイズ(約):直径4×厚さ1.5cm/適応手首周り(最大)=22cm●重量(約):185g●素材:ケース・ベルト=ステンレス、他/風防=クリスタルガラス●平均月差±25秒(電波非受信時)、光発電方式(パワーセーブ作動時フル充電より約6カ月可動)、10気圧防水、1/1秒クロノグラフ(60秒計、60分計)●付属品:牛革チェンジベルト(適応手首周り16.5~20.5cm)、簡易工具、専用BOX●留め具:三つ折れプッシュ式●日本製 ※一部電波の入りにくい場所(地下、ビル内など)があります。 ※シリアルナンバーのご指定はお受けできません。

