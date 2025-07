高品質フィギュアブランド spiritale 『ワンダーフェスティバル2025[夏]』に出展決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)の、高品質フィギュアブランド spiritale(スピリテイル)は、2025年7月27日(日)に千葉・幕張メッセで開催される世界最大級の造形・フィギュアの祭典『ワンダーフェスティバル2025[夏]』(以下、ワンフェス)に出展いたします。

会場では、現在予約受付中の『リコリス・リコイル 錦木千束~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア』、『リコリス・リコイル 井ノ上たきな~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア』の彩色原型展示のほか、『学園アイドルマスター 篠澤 広~光景ver.~ 1/7スケールフィギュア』、『GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット 1/7スケールフィギュア』などの彩⾊原型を初展示いたします。

実際に開発中のフィギュアを見ることのできる数少ない機会ですので、ワンフェスのタイトー spiritaleブースにぜひお立ち寄りください。

また、ワンフェス開催に合わせて過去の人気商品を、ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」(URL:https://taito-goods.jp/shop/default.aspx)にて蔵出し販売いたしますので、こちらもご注目ください。

タイトー spiritaleブースの出展内容について

【展示品一覧】

●予約受付中

『リコリス・リコイル 錦木千束~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア』(彩色原型)

『リコリス・リコイル 井ノ上たきな~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア』(彩色原型)



●近日発売予定

『学園アイドルマスター 篠澤 広~光景ver.~ 1/7スケールフィギュア』(彩色原型)

『GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット 1/7スケールフィギュア』(彩色原型)

『P丸様。 1/7スケールフィギュア』(彩色原型)

●蔵出し販売予定

『初音ミク Birthday 2022~Polaris ver.~ 1/7スケールフィギュア』(量産品)

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス【ブラックロックシューター】~ティザービジュアル ver.(Art by huke)~ スケールフィギュア』(量産品)

『ブルーアーカイブ -Blue Archive- 銀鏡イオリ 1/7スケールフィギュア』(量産品)



上記以外にも多数展示予定です。

※展示物は予告なく変更する可能性がございます。

<ワンフェス タイトー spiritaleブースについて>

日時:2025年7月27日(日)10:00~17:00

場所:幕張メッセ 国際展示場 8ホール 8-10 (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご容赦くださいませ。

蔵出し販売について

TAITO GEAR&GOODSでは、過去人気だった商品をワンフェス開催に合わせて蔵出し販売致します。なくなり次第終了となりますので、お見逃しのないようお願いいたします。

【蔵出し販売商品一覧】

『初音ミク Birthday 2022~Polaris ver.~ 1/7スケールフィギュア』

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス【ブラックロックシューター】~ティザービジュアル ver.(Art by huke)~ スケールフィギュア』

『ブルーアーカイブ -Blue Archive- 銀鏡イオリ 1/7スケールフィギュア』

開催期間 : 2025年7月24日(木)11:00~2025年8月11日(月)23:59

商品発送時期 : 2025年9月予定

※こちらの商品は在庫販売品となります。

※在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。何卒ご了承くださいませ。

『ワンダーフェスティバル2025[夏]』spiritaleファン感謝キャンペーン

【参加方法】

過去spiritale商品を購入した際の予約受付完了メール画面をブース内スタッフに提示

【プレゼントノベルティ】

spiritale ロゴアクリルスタンド

※無くなり次第終了となります。

※お一人様1個までとさせていただきます。

※蔵出し販売の予約受付完了メールも対象です。

※キャンペーンの内容は都合により変更または中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

『ワンダーフェスティバル』とは

1984年のプレイベントから、開催されているガレージキットの祭典です。プロ、アマチュア問わず、腕によりをかけて製作したキットが展示、販売されています。



【『ワンダーフェスティバル2025[夏]』開催概要】

日程:2025年7月27日(日)10:00~17:00

場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

前売り入場券:3,500 円

主催:ワンダーフェスティバル実行委員会/株式会社海洋堂

公式サイト:https://wonfes.jp/specialsite/

『spiritale』について

イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。

公式サイト:https://spiritale.jp/shop/c/cspiri/

『TAITO GEAR&GOODS』について

確かな品質のトイ・ホビーをお届けするタイトーのキャラクターグッズを専用で取り扱うメーカー直販のサイトです。ご好評をいただいております高品質フィギュアブランド「spiritale」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。

TAITO GEAR&GOODS

URL:https://taito-goods.jp/shop/default.aspx

【権利表記】

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

Art by Rella (C) CFM

(C)B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

THE IDOLM@STER & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴおよびspiritaleは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。