人気のCCP ミドルサイズシリーズより、HOBBY SEARCH限定カラーの「ヘドラ」のレトロソフビフィギュアが数量限定で登場！

CCPJAPAN株式会社

ホビー総合通販サイトHOBBY SEARCHは、ワンダーフェスティバル2025(夏)ホビーサーチブース及び、オンラインストアにて、フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社の人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から限定カラーのソフビ製品『CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ BLAZE BLACK Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】』を数量限定で販売いたします。

■商品特長

大人気のCCPミドルサイズシリーズの『ヘドラ』から、HOBBY SEARCH限定カラーとして、燃え上がるようなカラーリングと、存在感ある目玉が特徴的な「BLAZE BLACK Ver.」のへドラが登場!!

今や「怪獣」という枠を飛び越え、「アート」としても多くの方より支持を頂いているCCPJAPANのミドルサイズシリーズのヘドラ。

今作では、BLAZE BLACKの名の通り、全身が燃えているような姿のカラーで構成されています。

手足や尻尾、頭部は高温に燃え上がるような赤と黄色のグラデーション塗装を施し、ボディ中央の部分は対照的に炭化したようなブラックで塗ることで引き締まったカラーバランスになっています。

黒いボディから覗く赤とゴールドの目も特徴的です。

燃え盛る手足と焼けついたボディの対比、インパクトある眼が印象的な、HOBBY SEARCH限定カラーのヘドラ。

是非、お手元にてお楽しみください。

■商品概要

商品名 :CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ BLAZE BLACK Ver.【HOBBY SEARCH限定カラー】

価格 :4,620円(税込)

発売日 :ワンダーフェスティバル2025(Summer)ホビーサーチブースにて先行販売

ブース番号:7-11-01 (7ホール)

7月28(月)18時より HOBBY SEARCH オンラインストアにて販売開始

サイズ :全高約12cm

素材 :PVC(ソフビ製)

対象年齢 :15歳以上

仕様 :彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 :日本

著作 :TM & (C) TOHO CO., LTD.

■ HOBBY SEARCH オンラインストアはこちら↓

https://www.1999.co.jp/11208486

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。