ワンダーフェスティバル2025[Summer] にCCPJAPANブースが出展！
CCPJAPAN株式会社は、2025年7月27日（日）に幕張メッセにて開催されるイベント『ワンダーフェスティバル2025[Summer]』に出展いたします。
イベント会場限定のフィギュアの販売や、今後販売を予定している様々な新作フィギュアの展示を行います。
【CCPJAPAN出展情報】
2025年7月27日（日）に幕張メッセにて開催されるイベント『ワンダーフェスティバル2025[Summer]にCCPJAPANが出展決定！！
■ブース番号：7-05-02
物販では、こだわりの彩色が施されたソフビたちがイベント限定にて販売！！
また、多数の新商品の原型・彩色見本を展示させていただきます。
特設ブースにて展開される「エヴァワンフェス」にも出展。
エヴァンゲリオン関連の新規カラーリングでの新作商品展示を行います。
是非CCPJAPANブース、エヴァワンフェスブースへと、お立ち寄りください。
CCPJAPANの出展情報詳細は、「CCPJAPANインフォメーション ブログ」でも詳細に紹介しております。
是非、ご一読ください。
CCPJAPANインフォメーション ブログ↓
http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/archives/10401599.html
【会場限定販売アイテム】
【1】AMC ヘドラ上陸期 メッキペイントシルバーVer.
\24,000（税込）
【2】AMC 煙突ヘドラ メッキペイントシルバー Ver.
\27,500（税込）
【3】CCPミドルサイズシリーズ へドラ すいか クリアVer.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\4,500（税込）
【4】CCPミドルサイズシリーズ へドラ 黄色すいか クリアVer.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\4,500（税込）
【5】CCPミドルサイズシリーズ ゴジラ(1995）LimitedブラックラメVer.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\5,500（税込）
【6】CCPミドルサイズシリーズ ゴジラ（1999）DROP CANDY クリア Ver.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\4,500（税込）
【7】ミドルサイズシリーズ ガメラ ガメラ（1996）重塗装Ver.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\9,000（税込）
【8】ミドルサイズシリーズ ガメラ(1999) ドロップキャンディークリアVer.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\5,500（税込）
【9】CCPミドルサイズシリーズ ゴジラEX スペースゴジラ DROP CANDY クリア Ver.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\5,500（税込）
【10】ミドルサイズシリーズ ガメラ ギロン重塗装Ver.【CCPJAPAN直販限定カラー】
\9,000（税込）
【11】CCPJAPAN×Yoshi. Project 第1弾 エヴァンゲリオン初号機
\34,980（税込）
【12】CCPJAPAN×Yoshi. Project 第2弾 エヴァンゲリオン量産機
\34,980（税込）
【13】CCPJAPAN×Yoshi. Project 第3弾 エヴァンゲリオン弐号機
\34,980（税込）
【14】CCPJAPAN×Yoshi. Project 第4弾 第4の使徒
\34,980（税込）
ここでしか買えない限定アイテムが目白押しとなりますので、どうぞお見逃しなく！
是非、CCPJAPANブースへお越しください。
【イベント概要】
名称：ワンダーフェスティバル2025［Summer］
開催日時：2025年7月27日（日）10:00～17:00
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～8
入場料：前売り入場券 3,500円、当日券 4,000円 ほか
主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂
公式HP：https://wonfes.jp/specialsite/
※出展内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。
【会社情報】
CCPJAPAN公式HP：https://ccp.jp/
CCPJAPANインフォメーションブログ： http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/
公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/ccp_official_jp
公式Instagram： https://www.instagram.com/ccp_official_info/