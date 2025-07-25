【再配信決定】“人と組織”で未来を変えるセミナー【8/7（木）12:00】

株式会社イマジナ

2025年6月に開催され、経営者から「本気で次の一手が見えた」と大反響を呼んだWEBセミナーが、8月7日（木）に再配信されることが決定しました。主催は、人材と組織のブランディング支援に特化する株式会社イマジナと、M&A支援のプロフェッショナル集団・日本M&Aセンター。主な対象は、売上10億～100億円規模の成長フェーズにある企業の経営者層。業種は問いません。

■セミナー再配信の背景

8/7（木）参加申込 :https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/imajima-2505/?utm_campaign=SIMH2505_imajina&utm_medium=referral&utm_source=imajina※日本M&Aセンター様の申込ページより参加登録をお願いいたします。

「最大5億円の中小企業成長加速化補助金」が話題を集める一方で、多くの企業が「具体的な使い道がわからない」「制度を使って何を変えるべきかが見えない」と悩んでいます。このセミナーは、「補助金をどう使うか」よりも、「その投資で何を実現するか」に焦点を当てています。

本気で変革を起こしたい経営者にとって、補助金は単なる“きっかけ”。本質は、「人と組織」という無形資産にどれだけ投資できるか──そこに迫る内容です。

■参加者の声（前回配信より）

■セミナー再配信概要

- 「人件費＝コストという思考が覆された。組織戦略の転換点にしたい」（建設業／代表取締役）- 「成長に向けて何を変えるべきかが明確になった」（製造業／人事責任者）

日時：2025年8月7日（木）12:00-13:00

形式：WEB配信（事前申込制）

参加費：無料

対象：会社を大きく成長させたい経営者・役員

詳細・申込：https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/imajima-2505/(https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/imajima-2505/?utm_campaign=SIMH2505_imajina&utm_medium=referral&utm_source=imajina)

■登壇者

■配信テーマ（一部抜粋）

変革のヒントは、制度ではなく視点にある。今こそ、組織の未来にアクセルを──

- 関野 吉記（株式会社イマジナ 代表取締役社長） 理念浸透・人材育成支援で3,000社以上をサポート 著書『管理職のチカラ』（累計56万部）- 雨森 良治（日本M&Aセンター 上席執行役員） M&A・IPO支援の第一人者- なぜ“人への投資”がいま企業価値を決めるのか- M&Aと上場、成長戦略における意思決定のリアル- 「辞めない組織」に共通するブランディング設計- 結果を出す管理職に共通する“やり抜く力”の正体