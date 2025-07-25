境町役場《茨城県境町》チケット絶賛販売中・残席わずか！関東最大級打上数3万発の花火大会「第38回利根川大花火大会」

茨城県境町（町長：橋本正裕）は利根川河川敷において、令和7年9月13日（土）「第38回利根川大花火大会」を開催いたします。

内閣総理大臣賞受賞の花火師4社（山崎煙火製造所、野村花火工業、紅屋青木煙火店、マルゴー）が境町に集結。毎年約30万人もの方々が来場する日本最大級の花火大会。３万発の大迫力花火が境町の夜空を彩ります。

チケット売り切れ間近！

昨年に引き続き本花火大会は全席有料完全チケット制で開催されます。７月１５日（火）よりチケットの一般販売を開始したところ、ほぼ完売となっており、たいへん好評をいただいております。

チケット販売状況

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56181/table/117_1_6b7144c82bf45a187614222db695987f.jpg?v=202507260956 ]

チケットは、「イープラス(https://eplus.jp/)」

https://eplus.jp/sf/event/irg/tonegawa-fw/select

からご購入いただけます。

第38回利根川大花火大会概要

公式サイト:https://www.sakai-hanabi.com

開催日時:令和7年9月13日（土）（荒天翌日順延）

13：00 開場

18：00 セレモニー

18：30 打上開始

20：30 打上終了

有料観覧席:利根川河川敷地内（茨城県境町・千葉県野田市関宿・茨城県五霞町）

主催:第38回さかいふるさと祭り実行委員会

事務局：境町観光協会

後援:境町・境町議会・五霞町・野田市・境町商工会・五霞町商工会・野田市関宿商工会・JA茨城むつみ・国土交通省関東整備局利根川上流河川事務所