スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」、7月25日（金）よりhololive production所属VTuber『桃鈴ねね』『獅白ぼたん』『森カリオペ』『一伊那尓栖』限定コラボ順次開始

グローバルスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、VTuberプロダクション「hololive production(ホロライブプロダクション)」との公式コラボ企画「VTuber Summer Fest 2025 ナツ☆フェス」を、2025年7月25日(金)より開催いたします。

本コラボでは、再コラボとなる獅白ぼたんをはじめ、桃鈴ねね、森カリオペ、一伊那尓栖の計4名の人気VTuberとタッグを組み、夏限定デザインのスマホケースやMagSafe対応ウォーターボトル AquaStand などを展開。水着、浴衣、マスコットをテーマにした12デザイン以上の多彩なアイテムをラインナップします。

商品は日本や欧米を含む限定地域発売。公式サイトにて、2025年7月25日(金)より順次予約受付を開始し、特典付き販売は同年8月27日(水)18:00(日本時間)までの期間限定となります。

【コラボ商品概要】

■スマホケース(各VTuber 全4デザイン)

・対応スマホケース:AirX / SolidX / SolidSuit / Clear / JellyTint / ModNX

・対応機種:iPhone / Android の幅広い機種に対応

※各スマホケースの対応機種については、公式サイトにてご確認ください

・種類:MagSafe対応 / 標準

・価格:MagSafe対応 6,880円(税込)~ / 標準 4,380円(税込)~

■AquaStand MagSafe対応ボトル(各VTuber 全3デザイン)

・対応AquaStand:ステンレス(L)700ml / トライタン(L)800ml / ステンレス(M)480ml

・価格:7,080円(税込)~

【特典付き販売期間】

■獅白ぼたん

・2025年7月25日 (金) 19:00~2025年7月2025年8月27日 (水) 18:00



■桃鈴ねね

・2025年8月1日 (金) 18:00~2025年7月2025年8月27日 (水) 18:00



■森カリオペ / 一伊那尓栖

・2025年8月8日 (金) 13:00~2025年7月2025年8月27日 (水) 18:00



※記載の時刻はすべて日本時間です。

※すべてのVTuberコラボ商品は【予約商品】となります。出荷時期は商品ごとに異なります。

※商品はご予約順に順次出荷いたします。

【限定購入特典】

限定購入特典は2タイプ。全て数量&期間限定です。

■タイプ1

- 条件:同一VTuberシリーズ商品を1回のご注文で税込10,000円以上ご購入- 特典:該当VTuberの限定アクリルスタンド(全3種のうちランダムで1点プレゼント)

■タイプ2

- 条件:同一VTuberシリーズ商品を1回のご注文で税込19,999円以上ご購入- 特典:限定アクリルスタンド全3種フルセット+限定マルチエコトートバッグ 1点+特典カード 1枚

※限定マルチエコトートバッグと特典カードは数量限定です。なくなり次第終了となります。

※アクリルスタンドは期間限定の非売品特典です。2025年8月27日 (水) 18:00までに購入条件を満たす必要がございます。

※異なるVTuberシリーズ間で金額の合算はできません。VTuberごとに別計算となります。

※返品をご希望の場合は、同梱の特典もすべてご返送いただく必要がございます。

【送料とまとめ割】

■送料

税込合計5,000円以上のご注文で送料1,280円が無料



■まとめ割

VTuberスマホケース+AquaStand セット購入で、AquaStandが30%OFF!

※VTuberコラボ商品を含む注文では割引クーポンコードはご利用いただけません。

【情報詳細】

詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

