タイドラマ「My Magic Prophecy」Rakuten TVで7月27日（日）よりタイ同時配信スタート

株式会社コンテンツセブン

GMMTVが贈る最新作・「Last Twilight」Jimmy&Sea再共演!

医師と占い師--運命に導かれた2人が刻む物語

タイBLドラマのヒットメーカーGMMTVが贈る最新作「My Magic Prophecy」が、7月27日(日)22時30分よりRakuten TVにてタイと同時配信でスタートします。

本作は、現実主義者の医師とタロット占い師の正反対な2人が、定められた未来に抗いながら心を通わせていくラブストーリーです。

タロット占い師のイントゥー役を演じるのは「Last Twilight」で不慮の事故に遭い視力を失うスポーツ選手役を演じ切り、その表現力が高く評価されたSea(シー)。イントゥーに不吉な未来を予言され困難に直面する医師のタップファー役を、同じく「Last Twilight」に主演し不動の人気を得たJimmy(ジミー)が演じます。

2024年度最高傑作の一つと称される感動作「Last Twilight」で数多くの賞を受賞したJimmyとSea待望の再共演作として話題を集める本作。

監督には大人気GLドラマ「ギャップ・ザ・シリーズ」を手掛けたナッタポン・ウォンガウィーパイロートを起用。

本国の熱をそのままにタイ同時配信で日本最速上陸する本作をどうぞお楽しみください!

■ストーリー

才能あるタロット占い師のイントゥー(Sea)は、女友達のトーダーオ(Acare)から母に偽の占いをしてほしいと頼まれる。彼女の家に行ったインは、彼女の兄のタップファー(Jimmy)と出会う。彼はICUに勤める医師で、占いなどまったく信じないタイプ。彼はイントゥーにぶっきらぼうな態度をとる。 初対面の2人だったが、突如イントゥーはタップファーに襲い掛かる不幸の連鎖の予言が見えてしまう。イントゥーはタップファーに、その不幸が命を脅かすほど深刻なものだと警告するのだった。

予言など無視するタップファーだったが、次々と不幸な出来事に襲われてしまう。そんな状況を見た親友や刑事から、一時的に身を隠すよう勧められる。選択肢がほとんど残されていないタップファーは、危険を回避するために渋々イントゥーと共にメーホンソンへ行くことを承諾するのだが…。

■配信情報

配信サイト:Rakuten TV(https://tv.rakuten.co.jp/content/514967/)

公開日程:7月27日(日)22時30分より毎週1話ずつ本国同時配信

話数:全10話

ドラマサイト:https://c7-collection.com/mymagicprophecy

配給:コンテンツセブン

(C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.