9mm Parabellum Bullet、本日7月25日(金)配信「踊る星屑」ミュージックビデオを公開！

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日本コロムビア株式会社

9mm Parabellum Bulletが、本日7月25日(金)に配信された新曲「踊る星屑」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。




ディレクションは9mmのライブを長年撮影してきた栗田裕介。


スカリズムにあわせてライブシーンをスピーディーに展開。カットの中で躍動する各メンバーのパフォーマンスと表情にも注目して欲しい！



「踊る星屑」リリース後も多数のイベントライブに出演するが、9月9日(火)『9ｍｍの日』には、9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025、を開催。


今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する“Ｌive「Ｏ」”を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。


そして、10月25日(土) & 26日(日)は、“9mm Ｐａｒａｂｅｌｌｕｍ Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」”と題して新宿FACEにて開催。


更に、「カオスの百年～Never Ending Tour 2025～」を11/15(土) 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施。


9mmを待ってくれている人たちに9mmの音楽を届けに行くことを一番の目的とし、2020年に企画されたが、2019年末からのコロナ禍により「終わらないツアー」が始まることなく断念され、5年の時を経てついに実施となるので見逃すな！



＜「踊る星屑」ミュージックビデオ＞


https://www.youtube.com/watch?v=PRlGx0vxE4M



Release


Digital Single


踊る星屑






主要サイトで配信中：https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu



＜「踊る星屑」シェアキャンペーンを実施！＞


対象サービスから「踊る星屑」の楽曲を、感想と共にXもしくはInstagramストーリーにシェア投稿！シェア画面をスクリーンショットし、応募フォームにご応募いただいた方の中から抽選で20名様に『メンバー直筆サイン入り「踊る星屑」ジャケットデザインステッカー』をプレゼント！


応募詳細：https://columbia.jp/artist-info/9mm/info/91104.html



9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年～Never Ending Tour 2025～」


11/15(土) [埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3


11/16(日) [埼玉] HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1


11/24(月・祝) [新潟] 新潟NEXS


11/29(土) [神奈川] 横浜BAY HALL


12/7(日) [山梨] 甲府CONVICTION


12/13(土) [石川] 金沢EIGHT HALL


12/14(日) [長野] 長野CLUB JUNK BOX


■チケット


〈オフィシャルHP3次先行〉※11/15(土)公演を除く6公演対象


受付期間：7/23(水)12:00～8/3(日)23:59


受付URL:https://eplus.jp/9mm-net2025/




ＬＩＶＥ


9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025


9/9(火)　[東京] Zepp Shinjuku


OPEN18:00 / START19:00


■チケット


〈チケット 一般発売〉


受付期間：7/26(土)12:00～


受付URL：https://eplus.jp/9mm/



9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』


10月25日(土),26日(日) 新宿FACE


・10月25日(土) ※9mm MOBILE会員限定公演！


OPEN 16:15 / START 17:00


・10月26日(日)


OPEN 15:15 / START 16:00


チケット料金 \6,500


★2days TICKET SOLD OUT！



EVENT LIVE


8/9(土)


[大阪] なんばHatch


ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- SPECIAL LIVE HIGH!HIGH!HIGH! 2025


※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。


ゲストミュージシャン


江口雄也(BLUE ENCOUNT)


爲川裕也


東出真緒(BIGMAMA)


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://funky802.com/high/



8/15(金)


[北海道] 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ


RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://rsr.wess.co.jp/



8/22(金)


[東京] 赤羽ReNY alpha


赤羽ReNY alpha 6th anniversary EXTRA SPECIAL 2MAN SHOW


9mm Parabellum Bullet × アーバンギャルド



8/30(土)


[福井] 六呂師高原


六呂師 Starry Music Festival 2025


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://starrymusic.camp/



9/6(土)


[山形] グリーンバレー神室 特設会場


神室音楽祭2025


イベントオフィシャルXをご確認ください。


https://x.com/kamuonfes



9/13(土)


[群馬］ 水上高原リゾート200


New Acoustic Camp 2025


※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。


ゲストミュージシャン


内澤崇仁（androp


佐藤拓也(androp)


爲川裕也


詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。


https://www.newacousticcamp.com/



10/18(土)


[東京] 渋谷CLUB QUATTRO


LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」



11/1(土)


[兵庫] GLION ARENA KOBE


アルカラ主催「ネコフェス2025」


詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。


https://nekofes.net/



11/9(日)


[千葉] 幕張メッセ


LUNATIC FEST.2025


詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。


https://lunaticfest2025.com/



オフィシャルHP　https://9mm.jp/


YouTube　https://www.youtube.com/user/9mmCHANNEL


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