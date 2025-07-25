9mm Parabellum Bullet、本日7月25日(金)配信「踊る星屑」ミュージックビデオを公開！
9mm Parabellum Bulletが、本日7月25日(金)に配信された新曲「踊る星屑」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。
ディレクションは9mmのライブを長年撮影してきた栗田裕介。
スカリズムにあわせてライブシーンをスピーディーに展開。カットの中で躍動する各メンバーのパフォーマンスと表情にも注目して欲しい！
「踊る星屑」リリース後も多数のイベントライブに出演するが、9月9日(火)『9ｍｍの日』には、9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025、を開催。
今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する“Ｌive「Ｏ」”を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。
そして、10月25日(土) & 26日(日)は、“9mm Ｐａｒａｂｅｌｌｕｍ Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」”と題して新宿FACEにて開催。
更に、「カオスの百年～Never Ending Tour 2025～」を11/15(土) 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施。
9mmを待ってくれている人たちに9mmの音楽を届けに行くことを一番の目的とし、2020年に企画されたが、2019年末からのコロナ禍により「終わらないツアー」が始まることなく断念され、5年の時を経てついに実施となるので見逃すな！
＜「踊る星屑」ミュージックビデオ＞
https://www.youtube.com/watch?v=PRlGx0vxE4M
Release
Digital Single
踊る星屑
主要サイトで配信中：https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu
＜「踊る星屑」シェアキャンペーンを実施！＞
対象サービスから「踊る星屑」の楽曲を、感想と共にXもしくはInstagramストーリーにシェア投稿！シェア画面をスクリーンショットし、応募フォームにご応募いただいた方の中から抽選で20名様に『メンバー直筆サイン入り「踊る星屑」ジャケットデザインステッカー』をプレゼント！
応募詳細：https://columbia.jp/artist-info/9mm/info/91104.html
9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年～Never Ending Tour 2025～」
11/15(土) [埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
11/16(日) [埼玉] HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1
11/24(月・祝) [新潟] 新潟NEXS
11/29(土) [神奈川] 横浜BAY HALL
12/7(日) [山梨] 甲府CONVICTION
12/13(土) [石川] 金沢EIGHT HALL
12/14(日) [長野] 長野CLUB JUNK BOX
■チケット
〈オフィシャルHP3次先行〉※11/15(土)公演を除く6公演対象
受付期間：7/23(水)12:00～8/3(日)23:59
受付URL:https://eplus.jp/9mm-net2025/
ＬＩＶＥ
9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025
9/9(火) [東京] Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
■チケット
〈チケット 一般発売〉
受付期間：7/26(土)12:00～
受付URL：https://eplus.jp/9mm/
9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』
10月25日(土),26日(日) 新宿FACE
・10月25日(土) ※9mm MOBILE会員限定公演！
OPEN 16:15 / START 17:00
・10月26日(日)
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
★2days TICKET SOLD OUT！
EVENT LIVE
8/9(土)
[大阪] なんばHatch
ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- SPECIAL LIVE HIGH!HIGH!HIGH! 2025
※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。
ゲストミュージシャン
江口雄也(BLUE ENCOUNT)
爲川裕也
東出真緒(BIGMAMA)
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://funky802.com/high/
8/15(金)
[北海道] 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://rsr.wess.co.jp/
8/22(金)
[東京] 赤羽ReNY alpha
赤羽ReNY alpha 6th anniversary EXTRA SPECIAL 2MAN SHOW
9mm Parabellum Bullet × アーバンギャルド
8/30(土)
[福井] 六呂師高原
六呂師 Starry Music Festival 2025
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://starrymusic.camp/
9/6(土)
[山形] グリーンバレー神室 特設会場
神室音楽祭2025
イベントオフィシャルXをご確認ください。
https://x.com/kamuonfes
9/13(土)
[群馬］ 水上高原リゾート200
New Acoustic Camp 2025
※9mm Parabellum Bullet [Expand Session]としての出演となります。
ゲストミュージシャン
内澤崇仁（androp
佐藤拓也(androp)
爲川裕也
詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。
https://www.newacousticcamp.com/
10/18(土)
[東京] 渋谷CLUB QUATTRO
LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」
11/1(土)
[兵庫] GLION ARENA KOBE
アルカラ主催「ネコフェス2025」
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。
https://nekofes.net/
11/9(日)
[千葉] 幕張メッセ
LUNATIC FEST.2025
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。
https://lunaticfest2025.com/
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