マッチョが力強く熱波を送る「ロウリュウ」！大阪・関西最大級温泉型テーマパーク「空庭温泉」にて筋肉紳士集団ALLOUTによる「岩盤マッチョ」を開催（7月27日）

株式会社スマイルアカデミー

株式会社スマイルアカデミー（福岡県福岡市）の運営する「筋肉紳士集団ALLOUT(https://allout-japan.com/)」が、7月27日(日)に、関西最大級の温泉の温泉型テーマパーク「空庭温泉 OSAKA BAY TOWER(https://solaniwa.com/) 」(大阪府大阪市港区弁天１丁目２－３)にて、バラエティロウリュウ「岩盤マッチョ」を実施致します。

マッチョたちが夏の岩盤浴を更に熱く盛り上げます！

マッチョが「岩盤浴活動＝『ガ活』」を応援

じっくり汗をかいて、気持ちよ～くデトックスできる岩盤浴！

体の芯からしっかり温めて、血行促進＆リフレッシュにぴったりです。

美肌効果、冷え性改善、免疫力アップ、安眠と、いいこと尽くしの「岩盤浴活動＝ガ活」。



今回は空庭温泉の岩盤浴で、筋肉紳士集団ALLOUTがゲスト熱波師として「ロウリュウ」を行う「岩盤マッチョ」を開催します！

マッチョたちが熱波を送った後、その場で来場者も一緒にできる簡単なストレッチやエクササイズを実施します。

●日程

7月27日(日)

14:30～、16:00～、17:30～の3回

所要時間は各15分程の予定です。

■参加方法

・入館料・岩盤浴料金のみでご参加いただけます。

・開始10分前に開催場所まで直接お越しください。

※専用の岩盤浴着着用でのご利用となります

■会場

空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

2F岩盤浴 神宮房

■出演メンバー

DAISUKE、KAZUMA

岩盤浴 神宮房

「空庭温泉 OSAKA BAY TOWER」とは

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称：空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地：大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3 営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）

休館日：不定休 月 1 回

公式ウェブサイト：https://www.solaniwa.com/

アクセス：弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)連絡通路直結

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

夢洲駅(2025年4月13日開幕 大阪・関西万博会場最寄り駅))より電車約 13 分

入館料：日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

※入館料にはタオル、館内浴衣、消費税込みです。

※1,651円(税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。

筋肉紳士集団ALLOUTとは

筋肉紳士集団 ALLOUT

https://allout-japan.com/

全国各地に500名以上のマッチョをネットワークし、全国各地のイベントを鍛え上げられた「カッコイイ体」で盛り上げるマッスルパフォーマンス集団です。

※ALL OUTとは、フィットネス用語で「すべての力を出し切る」という意味。

いつでも、どこでも、いま持っているすべての力を出し切って、みなさまの社会活動に貢献したい。それがALLOUTという名前に込められた、私達の想いです。

全国各地、様々な分野で活躍することで体づくりの魅力・必要性を伝え、フィットネス・トレーニングの浸透を図ることを理念としています。

・ALLOUT SNS

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/ALLOUT_smile)】

【Instagram(https://www.instagram.com/allout.muscle/)】

・ALLOUT代表/マッスルプラス代表 AKIHITO

【X(旧Twitter)(https://twitter.com/AkihitoAll)】

【Instagram(https://www.instagram.com/akihitoohara/?hl=ja)】

【Youtube(https://www.youtube.com/@user-oc8ho3bq3q/featured)】

お祭りやイベント、フェスなど、一肌脱いで盛り上げに参りますので、お気軽にご相談ください。

ALLOUT、「筋肉盆踊り」「マッスルかき氷」「マッスルタクシー」の出演・コラボ依頼等はコチラ↓

https://allout-japan.com/contact/

会社概要

株式会社スマイルアカデミー

住所：福岡市中央区薬院1-10-5 shin-yakuin105 301号

URL：http://smile-make-smile.com

パーソナルトレーニングジム「Body Hackers Lab」(福岡12店舗、熊本1店舗）運営。

他、筋肉の狂宴「マッスルカフェ」、「筋肉盆踊り」、「マッスルタクシー」や、全国500名以上のマッチョを提供する「マッチョキャスティング」など、筋肉を使ったイベント・サービスを提供。

他サービス

■マッチョキャステイング(男女フィットネスモデル・外国人・筋肉タレント)・イベント派遣・企画

https://allout-japan.com/casting/

■マッチョフリー素材「マッスルプラス」

https://freephotomuscle.com/

■パーソナルトレーニングジム（福岡12店舗、熊本1店舗）

Body Hackers Lab（ボディハッカーズラボ）

http://bodyhackerslab.com/

■BODY HACK

http://bodyhack.jp/

■ポケットトレーナー（オンラインフィットネス）

https://poketore.com/

■NFTアート販売（マッチョフリー素材にて制作）

https://opensea.io/collection/muscle-mosaic-by-muscle-plus

■筋肉盆踊り

https://allout-japan.com/bonodori/

■マッスルタクシー

https://smile-make-smile.com/about/9265/