アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』公式前日譚コミックス『サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS』第1巻が豪華限定特典付きで8/28(木)発売決定

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、Webコミックサイト「アライブ+(アライブプラス)」にて連載中の『サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS』のコミックス第1巻を、2025年8月28日(木)に発売することをお知らせします。

『サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS』第1巻は、連載内容に加え、「限定ボイスドラマ」「描き下ろしコンテンツ」「作中聖地巡礼MAP」などの豪華特典を収録した大ボリューム仕様となっており、エンタメ界のエッジランナー・マフィア梶田さん、声優の黒沢ともよさんからのW応援コメントも帯で掲載予定です。なお、本作は海外9言語での翻訳・発売が決定しており、詳細については各出版社からの続報をお待ちください。

「サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS」第1巻 あらすじ

■最もクレイジーで、最も愛された“あの兄妹”の始まりの物語

本作の主役は、アニメの超人気キャラクターであり、配信から約3年が経つ今でも根強い人気を誇るピラルとレベッカの兄妹。そして、彼らをMADNESS(狂気)へと誘う“謎の男”。兄妹がデイビッドたちと出会う前の、知られざる物語が、アニメ本編のスクリーンストーリーを担当し、続編でもプロデューサーを務めるバルトシュ・シュティボルと、漫画家あさのによる完全オリジナルストーリーで描かれます。

【あらすじ】

全世界が熱狂した アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』

最もクレイジーで、最も愛された“あの兄妹” ──ピラル&レベッカの始まりの物語!

テクノロジーと人体改造が一般化した 巨大都市“ナイトシティ”のド底辺。

父の背中を追って伝説の「エッジランナー」へと成り上がりを目指す兄妹がいた──

考えるより先にブッ放す! 邪魔するヤツは消していけ!

血と硝煙にまみれた破天荒な彼らの原点を刮目せよ!!

行こうぜ、兄妹。 撃って、奪って、成り上がれ!!

「サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS」豪華特典付き第1巻 概要

原作ゲーム『サイバーパンク2077』は世界累計販売本数3000万本を突破。その世界を舞台にアニメ制作会社TRIGGERが手掛けたアニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』は、クランチロール・アニメアワード2023にて最優秀賞である「アニメ・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、全世界で社会現象ともいえる熱狂を巻き起こしました。ファンの熱気が冷めやらぬ中、シリーズ続編となる『サイバーパンク: エッジランナーズ2』の制作も発表されており、その勢いは留まるところを知りません。この度、その世界的な人気コンテンツの公式前日譚となるオリジナルコミカライズ『サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS』の第1巻が、満を持して発売となります。

<日本国内>

■書名:サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS 1

■漫画:あさの

■原作:バルトシュ・シュティボル

■監修:CD PROJEKT RED

■定価:本体:720円

■発売日:2025年8月28日(木)

■ISBN:9784048114349

■発行:株式会社KADOKAWA

https://comic-walker.com/detail/KC_006137_S/episodes/KC_0061370000200011_E?episodeType=first

[KADOKAWAオフィシャルページ] https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000804/

<海外>

以下言語に対応し、各出版社より発売予定。

※発売日については、日本語版と異なりますので各出版社から発信される情報をお待ちください。

ポーランド語: StudioJG:2025年10月予定

イタリア語: Panini SpA:2025年11月予定

ドイツ語: Panini Verlags Gmbh:2025年11月予定

フランス語: Panini France S.A.:2025年11月予定

スペイン語(スペイン): Panini España S.A.:2025年11月予定

スペイン語(メキシコ):Panini Mexico S.A 2026年1月予定

スペイン語(アルゼンチン):Panini Mexico(Argentine) S.A.:2026年3月予定

ポルトガル語:Panini Brazil Ltda.:2026年1月予定

繁体字中国語: 台灣角川(Kadokawa Taiwan Corporation):2025年10月2日予定

英語: Dark Horse Comics LLC:2026年2月24日予定

韓国語:O’FAN HOUSE:2025年9月19日予定

豪華特典詳細(日本語版限定)

単行本第1巻は、連載内容に加え、このコミックスでしか体験できない豪華特典を収録した大ボリューム仕様。ファンならば見逃せない一冊になっています。

1.【限定ボイスドラマ】黒沢ともよ演じるレベッカが帰ってくる!

アニメでレベッカ役を演じた声優・黒沢ともよによる、完全新作の限定ボイスドラマを収録! アニメ以降、新たに彼女のボイスでドラマが公開されるのはこれが初。あのクレイジーでキュートなレベッカに、また会える!1巻のお話の中で描かれなかった「レベッカの日常」をぜひ覗いてみよう!

2.【描き下ろしコンテンツ】ふんだんな描き下ろしページを収録!

作画・あさのによる、単行本だけの描き下ろし漫画やイラストを多数収録。兄妹の新たな一面が垣間見える、ファン垂涎の内容です。

3.【作中聖地巡礼MAP】ナイトシティの歩き方がここに!

物語の舞台となったナイトシティの各所を解説した「聖地巡礼MAP」を収録。原作ゲーム『サイバーパンク2077』をプレイする際に、より深く物語の世界に没入できること間違いなし!

「サイバーパンク: エッジランナーズ MADNESS」配信概要

■掲載媒体: 「コミックアライブ+」にて連載中

■掲載ページURL:https://comic-walker.com/detail/KC_006137_S

■対応言語:日本語・ポーランド語・イタリア語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・繁体字

※英語版についてはDark Horse社より単行本で刊行予定

◆アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』作品情報

『サイバーパンク: エッジランナーズ』とは、CD PROJEKT REDと、アニメーションスタジオTRIGGERとのコラボレーションによって生まれ、数多くのアワードを獲得したNetflix配信アニメ作品。舞台は、ゲーム作品『サイバーパンク2077』に登場するディストピア世界。10代の主人公、デイビッド・マルティネスは、とある悲劇をきっかけにナイトシティの裏社会に足を踏み入れる。それはアウトローの傭兵――すなわち“サイバーパンク”となる道だった。2025年には、CD PROJEKT REDとTRIGGERが再びタッグを組み、新たなアニメシリーズとなる『サイバーパンク: エッジランナーズ2』の制作が発表。登場人物を一新し、再びナイトシティを舞台に、贖罪と復讐を描く物語が繰り広げられる。

■アニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』公式サイト:https://www.cyberpunk.net/ja/edgerunners

■『サイバーパンク2077』公式ページ:https://www.cyberpunk.net/jp/ja/

◆WEB漫画レーベル「コミックアライブ+」概要

『キミを元気に(アライブ)するコミックレーベル!』

最新のメディアミックス作品を中心に取り扱う月刊誌『月刊コミックアライブ』(毎月27日発売)から派生した新しいWEBレーベルです。

■「コミックアライブ+」公式HP:https://comic-walker.com/alive-plus/

■「コミックアライブ+」公式Xアカウント(旧:Twitter):https://twitter.com/comic_alive

◆クレジット表記

(C)Asano (C) 2025 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo and Cyberpunk: Edgerunners are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.