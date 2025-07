【導入事例】株式会社BuySell Technologiesが、KING OF TIMEを活用し、2,000名が働く80拠点の勤怠管理を刷新

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)が提供する勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME(キングオブタイム)」を、株式会社BuySell Technologies(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介)へ導入したことをお知らせいたします。今回は、全国80拠点・約2000名の従業員を対象とした導入を成功させた背景や、効果的な運用の工夫をご紹介します。

■導入前の課題

・勤務体系が複雑で、既存システムでは十分な対応が難しい

・従業員が打刻を忘れても自由に修正できたため、適切な労働管理が困難

・直行直帰が多い営業職の勤務実態に対し、管理が不十分になりがちだった

→正しい勤怠管理のためには「従業員の意識改革」が必要と考え、勤怠システム刷新を決断

■KING OF TIME導入の決め手

・KING OF TIME導入により、労働時間への意識向上を期待できた

・API連携先が豊富なKING OF TIMEなら、今後のシステム拡張にも柔軟に対応できると判断

・将来的な人事・労務システム刷新も柔軟に選択できると判断

■導入スケジュール

2024年7月:トライアル開始

同年9月 :本部で先行導入

同年11月 :全社導入 約2000名での利用開始

※都合により、1名での初期設定・導入となったが、KING OF TIME導入支援サポート活用し導入完了

■KING OF TIME導入の効果

・以前は5名で4営業日要していた作業が、現在は3名で3日に短縮

・打刻漏れを自動で検知し、作業負荷を大幅に軽減

・属人化の回避、引き継ぎがしやすい業務設計に

■約2000名へのシステム導入を成功させた工夫とは?

「いきなり完璧を目指さない」

それが、大規模システム刷新の成功の鍵でした。

スムーズな導入を実現したリアルな進め方を登録不要・無料で公開中。

ぜひ下記からご覧ください。

■株式会社BuySell Technologiesについて

導入事例を見る :https://www.kingoftime.jp/case/buyselltechnologies/

2001年設立。年間27万件以上の訪問数を誇る出張買取を軸に、全国で着物や切手、ブランド品などを買い取る総合リユースサービス「バイセル」を展開。ECサイト「リユースセレクトショップ バイセルオンラインストア」や「バイセルブランシェ」、店舗販売や卸販売を通じて、次に必要な方へと価値をつないでいます。2019年には東証マザーズ上場。レクストホールディングス株式会社など6件のM&Aを実施し、リユース業界において最大規模の事業者となっています。

▶サービスホームページ https://buysell-technologies.com/

■【KING OF TIME】について

KING OF TIMEは導入企業数64,000社以上、利用ID数4,100,000人以上(2025年7月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※)のクラウド勤怠管理・人事労務・給与・データ分析システムです。

「KING OF TIME」では出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

