日本の舞台芸術を世界へ 『JapanSelection by SOIL』

このたび一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク[代表理事:野田秀樹(ノダ・マップ)、池田篤郎

(東宝)、吉田智誉樹(劇団四季)])は、同団体が行う事業の一つ「SOIL」(ソイル Stage for Originality, Innovation, and Leadership)[事務局長:野村善文]の取り組みとして、世界最大級の舞台芸術の祭典「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」でのピッチイベント「Japan Selection by SOIL」を主催することと決定しました。同フェスティバルにて、日本の芸術関連団体によるイベント主催は初となります。

エディンバラ・フェスティバル・フリンジは、毎年3,000を超える公演が世界各地から集い、参加者数は約300万人にものぼる、文字通り「世界最大規模のアートフェスティバル」です。

この国際的な舞台で、SOILは海外展開を目指す日本の舞台芸術作品を紹介し、国際市場への扉を開く初の試みに挑みます。イベントでは、SOIL事業で育成対象となったプロデューサーやクリエイターたちが、海外のフェスティバルディレクターやプロデューサーに向けて、各作品の魅力や招聘の可能性をプレゼンテーションします。本イベントは国際的なネットワーキングの場としても考えており、日本の舞台芸術作品の海外展開を後押しする貴重な機会となります。

なお、本年10月中旬には、帰朝報告会の実施も予定しております。

舞台芸術の“未来”を国際舞台へ--SOIL事業とは

SOILは、文化庁が推進する「クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業(クリエイター等育成プロジェクト支援)」の一つです。日本の舞台芸術に携わるクリエイターや団体が、国際展開を志す際の支援基盤となることを目指し、企画開発・マッチング・プロモーションの機会を提供しています。

本年度は、緊急事態舞台芸術ネットワークの会員団体を対象に公募し、9名/9作品を選定。

選ばれた9作品は、それぞれに異なる視点や表現手法を用いており、現代日本の舞台芸術の多様性と可能性を象徴するラインナップです。SOIL事業では、現地発表の機会を提供するのみではなく、イベントでのプレゼンテーションに向けた準備、育成の機会も提供し採択者の国際的飛躍を後押しします。

今回採択された9作品

採択作品の中には宮崎駿初監督アニメを舞台化し、初演では加藤清史郎、影山優佳、成河、門脇麦なども出演した『未来少年コナン』や、こうの史代による原作漫画の映画化、実写ドラマ化が話題となり、アンジェラ・アキのオリジナル楽曲と共にミュージカル化された『この世界の片隅に』といった作品をはじめとした、日本未上演の演目も含む幅広いジャンル、作品形式の9作品が採択されました。

採択作品に関する詳細 :https://soil-net.jp/採択された作品に関する詳細はこちらご確認ください ※英語サイト

概要

主催 :緊急事態舞台芸術ネットワーク SOIL事務局

開催日時:2025年8月21日(木)10:30~12:30(イギリス時間)/18:30~20:30(日本時間)

開催場所:Dance Base(14-16 Grassmarket, Edinburgh EH1 2JU, UK)

形式 :選出された日本の舞台芸術作品によるピッチ・プレゼンテーション

登壇者 :各作品のプロデューサー、演出家、制作者、出演者など

対象 :国内外のフェスティバル・ディレクター、プロデューサー、演劇・舞台芸術関係者 ほか

言語対応:日英通訳および英語資料を提供予定

緊急事態舞台芸術ネットワーク(JPASN)について

2020年2月26日の政府による突然の自粛要請を受け、相次いで中止・延期となった舞台公演による損失の実態を把握すべく行った調査を契機に発足。ジャンルや団体規模を問わず、多種多様な舞台芸術関係者が参加する形で活動を開始し、2021年9月に法人化。現在では250を超える会員とともに、舞台芸術団体が持続的かつ力強く発展していけるための情報プラットフォームとして活動している。舞台芸術を取り巻くさまざまな課題に業界横断的に取り組み、その持続可能性と創造的発展を目指している。

一般社団法人 緊急事態舞台芸術ネットワーク

代表理事:池田篤郎、野田秀樹、吉田智誉樹

所在地:東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

HP:https://www.jpasn.net

